Почему Дюков у руля РФС — самый разумный компромисс. Колонка Уткина

Источник: РИА "Новости"

Видимо, скоро станет известен новый президент РФС. Честно говоря, это один из вопросов, который вообще не кажется мне существенным.

В последние годы президентами РФС последовательно были Николай Толстых, Виталий Мутко и де-факто Александр Алаев. Это довольно разные архетипы начальства, но их последовательность доказывает лишь одно: совершенно неважно, кто там президент.

Потому что Толстых, как к нему ни относись, был со всеми в конфликте, организация не развивалась, наделала долгов. Ну не смог Толстых быть объединяющей и направляющей фигурой.

Виталий Мутко, вернувшись на этот пост, сидел каждым полупопием на нескольких стульях, и на каждом для его холеного седалища готовилось страдание. Так или иначе у него была куча должностей и поприщ, и конкретно президентом РФС он был номинальным. Или церемониальным. Определять направление развития в канун чемпионата мира не требовалось, оно было ясным. Практической работой заниматься он бы не смог, даже если б умел, по астрономическим причинам (в сутках только 24 часа).

Собственно, успешная работа его местоблюстителя, Александра Алаева, и подтвердила, что задачи стояли совершенно конкретные: довести до конца, успеть, не провалить.

О, это было совсем не просто. Алаев оказался умницей. У меня, честно говоря, было с десяток причин относиться к нему скептически в момент, когда он стал и. о. Сейчас нет ни одной.

Но нет сомнений, что он не тот и.о., который проходит инаугурацию. Во-первых, его плюсы продемонстрированы в ситуации, когда и нужно было работать не покладая рук в первую, вторую и третью очередь, и все. В 19 веке это называлось — вне национальной принадлежности, которая такой же пережиток прошлого, как и сам тот век — «умный еврей при губернаторе».

Генерально в нашем футболе ничего не просто не менялось в эти годы, а реально стагнировало. Законсервированы до ЧМ были десятки вопросов, в частности, вопрос лимита легионеров, который является определяющим для развития национальной лиги.

РФС предстоит разрулить в своих интересах вопрос с правами собственности на стадионы. И это сложнейший вопрос, поскольку бенефициаром сейчас является управляющая компания Спорт-Ин, а она принадлежит Виталию Мутко — как настойчиво и не скрываясь говорят все осведомленные люди, хотя и совершенно неофициально. Я не знаю, так ли это; но если бы было иначе в нашей стране — я бы заплакал от умиления. Чтобы человек, под чьим руководством все возводилось, не имел отношения к управлению этими госактивами… Ну, как мне себя убедить в этом?

Наоборот, там все как всегда. В компании Спорт-Ин. Вот вы не задавались вопросом, почему, например, аренда всех стадионов, находящихся в ее управлении, одинаково стоит? Если я не ошибаюсь, 2 млн 300 к. Дело не в том, много это или мало; дело в том, что стадионы это разные. По локации, по вместимости, по затратам электроэнергии и воды, по стоимости клининговых услуг в разных городах. И фиксированной эта сумма быть может только в том случае, если кто-то просто посчитал, сколько ему в целом хватит, и поделил бы, округлив, на количество объектов.

И что предельно затруднено в этой ситуации со стоимостью аренды стадионов, так это выполнение поставленной задачи, поставленной, кстати, Президентом: за срок в три, кажется, года научиться зарабатывать на таком объекте, как стадион. Сейчас деньги на аренды выделяются, а вот раздаешь ты даром или продаешь билеты — неважно, как организуешь и вообще организуешь ли питание на них — тем более, что ты там продаешь, почем ты на нем, простите, сортиры чистишь.

Это простой пример.

Их можно продолжать. Вон даже Леонид Федун, в окружении которого нет ни одного человека, способного сделать ему критическое замечание, а потому он занимается лишь космическими вопросами с космическими же глупостями, и то написал программу развития футбола. Это уже вторая. Первая обещала 4 революционные предложения и начиналась с идеи о том, что при составлении календаря пора учитывать особенности климата. После этого упражнения вторую я, как человек уже не молодой и обязанный экономить время, читать не стал.

Но, с другой стороны, если Леонид Федун тратит свой досуг при своих-то возможностях на сочинение программ, значит, время действовать масштабно пришло.

А раз так, то блестящего менеджера Алаева тут, простите, маловато. Это раз. И два: новому президенту РФС нужно начинать новый этап в жизни организации, а значит, с эпохой Мутко бесконфликтно, но последовательно надо прощаться. Алаев был человеком Мутко. Ему будет трудно сделать это по понятным причинам.

Мне очень нравится фигура Александра Дюкова. Он человек газпромовской системы, обладающий при этом взглядами. Футбол в стране принадлежит «Газпрому» уже 9 лет. И будет принадлежать, к этому бессмысленно высказывать отношение, иначе и быть не может, потому что он абсолютно нерыночен и нуждается в содержателе. Самый доброжелательный доброжелатель должен помочь ему постепенно найти в себе самостоятельные силы.

Дюкова просили, просто умоляли пойти в президенты РФС, когда Мутко уходил в первый раз и на выборы шел обреченный Толстых. Тогда он отказался, и ставленник клубов Сергей Прядкин доказал очевидное: не его это масштаб.

Сейчас время иное.

Дюков самостоятельный человек. Его карьеру я бы назвал блестящей. Представьте его тридцатилетним, поместите в конец девяностых и сообразите, что он фактически 2 года управлял в это время питерским морским портом. Он не просто менеджер «Газпрома» — он возглавлял «СИБУР» именно в то время, когда эта компания развилась до лучшей в отрасли и приносила мегаприбыль за счет современных методов добычи газа и управления ее последствиями.

Дюкова можно рассмотреть и критически. Наверняка. Но среди кандидатур, которые могут быть рассмотрены в реальной ситуации сего дня и при этом соответствовать уровню задач объективно он — самый разумный компромисс. Самое время.

Но, может быть, жизнь нас как-нибудь удивит. Она в последнее время такая затейница!