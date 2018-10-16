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17:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кокорина и Мамаева

РФС намерен обсудить вопрос санкций в отношении нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после завершения расследования и вступления приговора суда в силу.

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Источник: РИА "Новости"

«В Российский футбольный союз поступает немало вопросов относительно рассмотрения комитетом по этике дела Кокорина—Мамаева. Мы сообщаем, что руководство РФС приняло решение обратиться в комитет за оценкой случившегося. По требованиям регламента и для объективности рассмотрения, вопрос будет обсуждаться только после того, как в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева будет завершено расследование и в законную силу вступит приговор суда», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

Напомним, ранее суд на два месяца (до 8 декабря) арестовал Мамаева и Кокорина до вынесения решения по делу о драках с чиновником Минпромторга Денисом Паком и водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком. Также под стражей находятся младший брат Кокорина Кирилл и тренер Александр Протасовицкий. В настоящий момент футболисты содержатся в СИЗО «Бутырка».

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