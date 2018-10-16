Комитет по этике РФС рассмотрит дела Кокорина и Мамаева

«В Российский футбольный союз поступает немало вопросов относительно рассмотрения комитетом по этике дела Кокорина—Мамаева. Мы сообщаем, что руководство РФС приняло решение обратиться в комитет за оценкой случившегося. По требованиям регламента и для объективности рассмотрения, вопрос будет обсуждаться только после того, как в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева будет завершено расследование и в законную силу вступит приговор суда», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.