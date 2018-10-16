«Теперь мы обратимся к приставам»: новые подробности дел Глушакова и Тарасова
Адвокат бывшей жены Тарасова и жены Глушакова рассказал, что происходит.
Адвокат бывшей жены Тарасова и жены Глушакова рассказал, что происходит.
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Интересы обеих женщин — и бывшей супруги Тарасова Оксаны, и супруги Глушакова Дарьи — представляет один адвокат Сергей Жорин. На его счету не одно дело с участием знаменитостей. Вот как он прокомментировал слова полузащитника о том, что он ничего не должен бывшей жене.
Вот как он прокомментировал слова полузащитника о том, что он ничего не должен бывшей жене.
— Я прекрасно понимаю Тарасова, ведь главное правило мужчины — «в любой непонятной ситуации нужно все отрицать», к нему у меня нет вопросов. Но когда я прочитал официальный комментарий «Локомотива», то он меня удивил. Как можно отрицать очевидное? Я опубликовал в своих социальных сетях исковое заявление Тарасова, где он просит уменьшить размер задолженности по алиментам. Что же он просит уменьшить в суде, если, как он заявляет, он ничего не должен? Не нужно отрицать очевидное.
— Что именно вас удивило в заявлении клуба?
— Они говорят, что никакой задолженности нет. Мы направили адвокатский запрос в клуб, а они просят новый исполнительный лист. Зачем вам новый лист, сначала исполните старый, а новый мы отдадим приставам.
— Почему разбирательства вообще идут именно с клубом, а не с футболистом?
— Оксана рассчитывала на добросовестность Дмитрия и отнесла исполнительный лист по месту его работы — в «Локомотив». В противном случае она могла отправить этот лист непосредственно к судебным приставам. Что мы и сделаем сейчас. (Согласно Семейному кодексу РФ, если должник алиментов официально работает, а размер его заработка и работодатель известны, то исполнительный лист на взыскание направляется работодателю, который будет удерживать задолженность из зарплаты частями. — Прим.ред.)
— Клуб вообще ничего не выплачивал Оксане?
— Речь не идет о том, что клуб ничего не выплачивал — «Локомотив» выплачивал не ту сумму, которую должен. Но они должны выплачивать алименты и индексировать их. То есть алименты выносятся, например, 200 тысяч рублей, но если увеличивается МРОТ, то увеличивается и сумма.
За этим должен следить клуб, но клуб сумму не индексировал,
— «Локомотив»
— Клуб признает сумму долга, но отказывает в выплате. Они объяснили это тяжелым материальным положением, но сейчас уже все отрицают, это просто смешно", — рассказал Жорин в беседе с корреспондентом чемпионата Максимом Пахомовым.
Вот как прокомментировали ситуацию специально для «Чемпионата» в ФК «Локомотив»:
«В клубе стабильное финансовое положение, не имеющее отношения к спору о сумме алиментов. С Оксаной Борисовной в клубе были проведены встречи. Последняя в сентябре. Согласились, что задолженность прошлого периода, образовавшаяся ввиду действий предыдущей администрации, будет погашена до конца года. Возражений со стороны Оксаны Борисовны не было. Текущие выплаты алиментов производятся с учётом индексации».
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Также адвокат рассказал, что сейчас происходит в бракоразводном процессе семьи Глушаковых. Ранее стало известно, что Дарья подала на развод
— Что сейчас происходит в бракоразводном процессе Дарьи и Дениса Глушаковых?
— Сейчас идет процесс, который определит, где будут жить дети супругов. Дарья подала иск в Никулинский суд Москвы, а вот Денис обратился в суд по месту его рождения — в Миллерово, в Ростовской области.
— Почему футболист обратился именно туда, ведь он давно проживает в Москве?
— Он рассчитывал, что дело будет рассмотрено там, но у этого дела уже есть огромный резонанс, поэтому этот финт не прошел.
— Что происходило дальше, Глушаков действительно выводил деньги с общих счетов?
— Он вывел 200 миллионов, но потом мы через суд наложили арест на счет, но он вывел еще 100 миллионов…
— С этим можно
— Мы направим запрос и претензию в банк, если информация подтвердится, то мы обратимся в правоохранительные органы для принятия решения процессуального решения по этому вопросу.
— И какие могут быть последствия для Дениса?
— Это может привести к возбуждению уголовного дела, решение уже будет принимать правоохранители.
— Понятно ли сейчас, с кем будут жить дети Глушаковых?
— Конечно, мы хотим, чтобы дети жили с мамой. Денис же хочет оставить детей у себя, но как он будет воспитывать, учитывая его спортивный график, — большой вопрос. Для Дениса важен и вопрос с алиментами, а по моему опыту я могу сказать, что его коллеги платить их не очень любят.
— Здесь тоже не обойдется без скандала?
— Мы уже заявляли суду о вопросе выплат алиментов до расторжения брака, это возможно с точки зрения закона. В августе и сентябре он перечислял деньги, но в октябре нет. Этот вопрос мы тоже будем решать через суд.