Футболисту Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ (“Побои”). Следствие еще будет изучать второе видео, будут ли предъявлены еще обвинения, пока неясно», — сказал ТАСС источник, близкий к следствию. Он добавил, что очные ставки проводятся со всеми тремя потерпевшими.

Павла Мамаева и футболиста «Зенита» из Санкт-Петербурга Александра Кокорина обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы: первая произошла на улице возле гостиницы «Пекин», вторая — в «Кофемании» на Большой Никитской улице. 11 октября Тверской суд Москвы арестовал их до 8 декабря. По делу о драках в СИЗО также помещен младший брат Александра Кокорина Кирилл.