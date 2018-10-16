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19:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Футболисту Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях

Футболисту «Краснодара» и бывшему игроку сборной России Павлу Мамаеву предъявили обвинение в побоях в рамках уголовного дела о драке в центре Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ (“Побои”). Следствие еще будет изучать второе видео, будут ли предъявлены еще обвинения, пока неясно», — сказал ТАСС источник, близкий к следствию. Он добавил, что очные ставки проводятся со всеми тремя потерпевшими.

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Павла Мамаева и футболиста «Зенита» из Санкт-Петербурга Александра Кокорина обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы: первая произошла на улице возле гостиницы «Пекин», вторая — в «Кофемании» на Большой Никитской улице. 11 октября Тверской суд Москвы арестовал их до 8 декабря. По делу о драках в СИЗО также помещен младший брат Александра Кокорина Кирилл.

Пострадавшими в результате двух инцидентов стали водитель ведущей «Первого канала» Виктор Соловьев, а также глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

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