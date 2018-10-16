Футболисту Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в побоях
Футболисту «Краснодара» и бывшему игроку сборной России Павлу Мамаеву предъявили обвинение в побоях в рамках уголовного дела о драке в центре Москвы.
Футболисту «Краснодара» и бывшему игроку сборной России Павлу Мамаеву предъявили обвинение в побоях в рамках уголовного дела о драке в центре Москвы.
«Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ (“Побои”). Следствие еще будет изучать второе видео, будут ли предъявлены еще обвинения, пока неясно», — сказал ТАСС источник, близкий к следствию. Он добавил, что очные ставки проводятся со всеми тремя потерпевшими.
Павла Мамаева и футболиста «Зенита» из
Пострадавшими в результате двух инцидентов стали водитель ведущей «Первого канала» Виктор Соловьев, а также глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.