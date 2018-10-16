«Живем на базе, тут хотя бы кормят!»: «Анжи» нашел деньги на самолет, но может не выйти матч с ЦСКА
Полузащитник Роланд Гиголаев рассказал Sport24 о ситуации в команде.
Полузащитник Роланд Гиголаев рассказал Sport24 о ситуации в команде.
Финансовое положение «Анжи» с каждым днем все хуже и хуже. Футболисты, тренерский штаб и персонал команды не получают зарплату с начала сезона, новых спонсоров найти не удается.
Однако встреча все равно под угрозой срыва. Несколько дней назад капитан команды Дмитрий Белоруков заявил, что футболисты не выйдут на игру с ЦСКА, если до 18 октября не начнутся выплаты.
— Дмитрий Белоруков говорил, что если до 18 октября не начнутся выплаты, то игроки будут бойкотировать встречу с ЦСКА. Решение остается в силе?
— Пока никакой общей позиции по матчу с ЦСКА нет, окончательного решения не приняли. Чуть позже все решим.
— Уже завтра команда вылетает в Махачкалу. Все игроки полетят, или есть те, кто отказался?
— Полетим все. Еще есть несколько дней до игры. Пока сказать по этой ситуации больше нечего.
— Сколько месяцев вам уже не платят зарплату?
— Лично мне — уже четвертый месяц.
— Как футболисты выживают в такой ситуации?
— Живем на базе. Тут хотя бы кормят!
— А где жена и ребенок?
— Они дома, в Осетии. Иногда летаю к ним. Есть же еще отложенные деньги, я же не первый день в футболе. Но любые запасы
— В профсоюз футболистов не пробовали обратиться?
— Пока нет, пытаемся своими силами, разговариваем с руководством. Но пока все глухо…
— Когда последний раз с вами выходили на связь?
— После встречи с «Ахматом» (7 октября, 0:0). Но никаких обещаний нет, именно конкретного разговора не было. Мы же заранее высказали свою позицию.
— Еще верите, что задолженности погасят и история «Тосно» не повторится?
— Вот видите, какой у нас прекрасный российский футбол! А так — надежда умирает последней. Вот когда скажут, что закрыли — тогда все, конец. Но пока клуб существует, поэтому мы выходим на поле, играем и верим в лучшее.
— Ваши коллеги еще не рассматривают другие варианты трудоустройства?
— Скажу за себя — у меня действующий контракт с «Ахматом», тут я в аренде. И назад пока не просился!
— Если матч с ЦСКА состоится, то перед игрой будет чествование Хабиба. Знакомы с ним?
— Пока нет, но очень надеюсь познакомиться. Приятно, что такой человек придет нас поддержать. Он очень сильный боец, будет приятно его увидеть. Его бой смотрел в записи. Хабиб — большой молодец, наказал Конора за его слова. У соперника не было шансов.