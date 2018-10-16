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19:36 (мск), источник: Р-Спорт

Адковат: Мамаев на очной ставке предложил потерпевшим примирение

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Арестованный по делу о хулиганстве футболист Павел Мамаев на очной ставке предложил потерпевшим примирение, те пока не приняли решение, рассказал журналистам адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

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13
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«Мы высказали предложение о примирении сторон, все необходимое для этого мы сделали. Реакция от потерпевших может последовать на всем протяжении как предварительного следствия, так и в суде. Дадим им в спокойной обстановке обдумать своё решение», — сказал он.

Две потасовки с участием футболистов произошли в прошлый понедельник. Сначала, по данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат и их друзья избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Следом были задержаны еще два фигуранта, в том числе брат Кокорина.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

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