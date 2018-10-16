Адковат: Мамаев на очной ставке предложил потерпевшим примирение

«Мы высказали предложение о примирении сторон, все необходимое для этого мы сделали. Реакция от потерпевших может последовать на всем протяжении как предварительного следствия, так и в суде. Дадим им в спокойной обстановке обдумать своё решение», — сказал он.

Две потасовки с участием футболистов произошли в прошлый понедельник. Сначала, по данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат и их друзья избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Следом были задержаны еще два фигуранта, в том числе брат Кокорина.