Иванов рассудит «Динамо» и «Зенит» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу
ТАСС, 16 октября. Сергей Иванов из
ТАСС, 16 октября. Сергей Иванов из
Встреча состоится в воскресенье на «Арене-Химки». Помощниками Иванова будут Максим Гаврилин и Владислав Назаров. «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 25 очков после 10 туров. Динамовцы располагаются на 13-м месте, имея в активе 10 очков.
Матч «Анжи» — ЦСКА обслужит Василий Казарцев (Санкт- Петербург), «Локомотив» — «Ростов» — Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург), «Оренбург» — «Енисей» — Николай Волошин (Смоленск), «Урал» — «Крылья Советов» — Алексей Сухой (Люберцы), «Уфа» — «Рубин» — Роман Галимов (Улан-Удэ), «Спартак» — «Арсенал» — Михаил Вилков (Нижний Новгород), «Краснодар» — «Ахмат» — Виталий Мешков (Дмитров).