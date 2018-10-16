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22:11 (мск), источник: ТАСС

Иванов рассудит «Динамо» и «Зенит» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 октября. Сергей Иванов из Ростова-на-Дону назначен главным арбитром на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом». Об этом информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится в воскресенье на «Арене-Химки». Помощниками Иванова будут Максим Гаврилин и Владислав Назаров. «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 25 очков после 10 туров. Динамовцы располагаются на 13-м месте, имея в активе 10 очков.

Матч «Анжи» — ЦСКА обслужит Василий Казарцев (Санкт- Петербург), «Локомотив» — «Ростов» — Сергей Лапочкин (Санкт- Петербург), «Оренбург» — «Енисей» — Николай Волошин (Смоленск), «Урал» — «Крылья Советов» — Алексей Сухой (Люберцы), «Уфа» — «Рубин» — Роман Галимов (Улан-Удэ), «Спартак» — «Арсенал» — Михаил Вилков (Нижний Новгород), «Краснодар» — «Ахмат» — Виталий Мешков (Дмитров).

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