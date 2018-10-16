Иванов рассудит «Динамо» и «Зенит» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу

Встреча состоится в воскресенье на «Арене-Химки». Помощниками Иванова будут Максим Гаврилин и Владислав Назаров. «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 25 очков после 10 туров. Динамовцы располагаются на 13-м месте, имея в активе 10 очков.