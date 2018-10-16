Игроки РПЛ задолжали государству четверть миллиона рублей
Футболисты Российской
Футболисты Российской
В общем количество исполнительных производств составляет 111, большая часть которых приходится на нарушения ПДД.
Шесть исполнительных производств заведено в отношении футболистов «Локомотива». Сумма составляет 130 тысяч рублей. На этом попались Алексей Миранчук, Александр Коломейцев и Игорь Денисов. Также 19 незакрытых исполнительных производств, сумма составляет 24 тысячи рублей. Больше всего штрафов имеет нападающий
В отношении игроков ЦСКА имеется 4 исполнительных производства (6300 рублей), «Спартака» — 5 (6000 рублей), а «Зенита» — 4 (5000 рублей).