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22:54 (мск), источник: Газета.Ру

Игроки РПЛ задолжали государству четверть миллиона рублей

Футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) имеют в общей сложности долг на сумму более 238 тысяч рублей перед государством, передает «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"

В общем количество исполнительных производств составляет 111, большая часть которых приходится на нарушения ПДД.

Шесть исполнительных производств заведено в отношении футболистов «Локомотива». Сумма составляет 130 тысяч рублей. На этом попались Алексей Миранчук, Александр Коломейцев и Игорь Денисов. Также 19 незакрытых исполнительных производств, сумма составляет 24 тысячи рублей. Больше всего штрафов имеет нападающий бело-синих Евгений Марков.

В отношении игроков ЦСКА имеется 4 исполнительных производства (6300 рублей), «Спартака» — 5 (6000 рублей), а «Зенита» — 4 (5000 рублей).

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