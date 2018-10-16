Игроки РПЛ задолжали государству четверть миллиона рублей

В общем количество исполнительных производств составляет 111, большая часть которых приходится на нарушения ПДД.

Шесть исполнительных производств заведено в отношении футболистов «Локомотива». Сумма составляет 130 тысяч рублей. На этом попались Алексей Миранчук, Александр Коломейцев и Игорь Денисов. Также 19 незакрытых исполнительных производств, сумма составляет 24 тысячи рублей. Больше всего штрафов имеет нападающий бело-синих Евгений Марков.