Кто и зачем защищает Кокорина и Мамаева

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Эта история — отличная проверка.

Для Кокорина и Мамаева — на прочность.

Для футболистов, их коллег — на смелость и принципиальность.

Для общества — на адекватность.

Для суда — на беспристрастность.

Для спортивных медиа (да, нас это тоже касается) — на готовность оперативно включаться в новую реальность и работать на поляне, вспаханной крупнейшими федеральными СМИ, телеканалами и Андреем Малаховым.

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Каждый справляется, как может.

Подозреваемые, кажется, делают первые выводы. Правда, разные. Позиция Павла Мамаева, чьи интересы представляет адвокат Игорь Бушманов, на словах выглядит адекватной. Защита утверждает, что Мамаев готов «загладить вину, возместить моральный ущерб, принести извинения». А еще — «до конца пройти все судебно-следственные процедуры, с тем, чтобы в дальнейшем нормально жить».

Сторона Кокорина и его брата выбрала другой путь коммуникации — через телевидение. Мама Александра и Кирилла накануне в рейтинговой передаче у Малахова взывала к эмоциям и много раз повторяла, какие это хорошие ребята. Очевидно, чтобы вызвать сострадание у сердобольной части общества.

На мой взгляд, молчание, смирение и деятельное участие в процессе тут больше способствуют сочувствию, но это личное мнение. Возможно, слезы матери — гораздо более сильный инструмент, тогда как разумные тезисы адвоката — они для суда, а не для публики, получающей шоу.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/8325c26e-e679-4b61-bb2d-210fb1b878b6" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1237421" target="_blank">Емельяненко посоветовал Мамаеву и Кокорину постоянно тренироваться в СИЗО</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Но есть ощущение, что шоу уже приелось. Во всяком случае — адекватным людям хочется спокойного разбирательства и справедливого наказания, а не публичной порки с оркестром. Нет, маргиналы, как и в иные времена, требуют «раздавить проклятую гадину». Наверное, для них и нагнетается театральность.

Пятиминутки ненависти — точно такая же крайность, как и слезные призывы «простите ребят!» И одна крайность явно подпитывает другую. Баланс не в тренде.

Потому, наверное, сейчас и включаются коллеги Кокорина и Мамаева — другие российские футболисты. Они видят, как экипажи ДПС вылавливают после ужина футболистов «Крыльев» Тигиева и Башкирова, как на алиментах пропускают через рентген Глушакова и Тарасова. И у наших футболистов, привыкших скрывать свои грехи — мелкие и крупные — что-то щелкает: «а ведь на их месте мог быть я».

Так растет солидарность.

Сначала казалось, что коллеги промолчат. Приятель Кокорина Дзюба перед матчами сборной России отправил журналистов к Малахову. Не спешили с заявлениями и другие лидеры мнений из числа игроков. Однако слова поддержки все-таки стали раздаваться. Смолов, Самедов, Черышев — это не последние люди в нашем футболе, и каждый из них высказал непопулярную точку зрения и поддержал товарищей.

Сделали это и менее известные игроки — Ткачев, Хагуш, Гатагов.

Александр Кокорин (в центре) со своим личным водителем и другом, еще одним фигурантом дела с двумя драками Геннадием Куропаткиным (слева) и Аланом Чочичевым. Фото Инстаграм | Источник: Спорт-Экспресс

А настоящую кампанию за подозреваемых развернул хавбек «Крыльев» и личный друг Кокорина Алан Чочиев. Он на эту тему написал несколько постов в Инстаграме и снял видео с другими игроками своей команды — французом Молло и белорусом Корниленко. Тот самый Чочиев, на свадьбе которого Кокорин стрелял из пистолета и многих раздражает.

Да, там сплошные эмоции, но тем не менее — позиция.

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И вот теперь — выстрел из крупнокалиберной гаубицы. Игорь Денисов, интервью «СЭ». Полузащитник говорит раз в несколько лет, он максимально непубличен, а тут высказался. В своем стиле жестко. И в противовес главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину, назвавшему поступок Кокорина и Мамаева «предательством профессии».

«Люди с такой радостью и готовностью желают другому провести годы в российской тюрьме, что вопросы появляются не только к Кокорину и Мамаеву, но и к российскому обществу».

Наверное, теперь и у общества возникнут новые вопросы к Денисову. И не факт, что его слова помогут Кокорину и Мамаеву.