Защита братьев Кокориных предложила примирение избитым чиновникам

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По словам юриста, оба молодых человека раскаиваются в содеянном и уже извинились перед двумя чиновниками и водителем журналистки «Первого канала».

В свою очередь адвокат третьего участника драки — полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — также сообщил, что арестованный спортсмен на очной ставке предложил потерпевшей стороне примирение, однако те еще не приняли решение.

Кроме того, представитель пострадавшего чиновника Дениса Пака Наталья Шатихина заявила, что он не имеет претензий к напавшему на него футболисту Павлу Мамаеву, но на данный момент речи о мировой нет. По ее словам, на отрывках видеозаписи с потасовкой заметно, что Мамаев не бил Пака.

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НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

В прошлый понедельник в одном из столичных кафе Павел Мамаев и Александр и Кирилл Кокорины избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Незадолго до этого спортсмены напали на водителя журналистки «Первого канала».

В течение двух дней после инцидента футболисты не выходили на связь, однако явились в ГУМВД после объявленного следствием ультиматума и попали в изолятор. Позже правоохранители задержали еще двух фигурантов, включая брата Кокорина.