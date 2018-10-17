Российские футболисты задолжали государству четверть миллиона рублей

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, общее число исполнительных производств составляет 111. В эту сумму входят неуплаченные налоги, штрафы и прочие виды задолженностей. Большая часть долгов приходится на нарушения ПДД.

Шесть исполнительных производств заведено в отношении футболистов московского «Локомотива». Сумма составляет 130 тысяч рублей. В список попали Алексей Миранчук, Александр Коломейцев и Игорь Денисов.

За игроками «Динамо» числится 19 незакрытых исполнительных производств, сумма — 24 тысячи рублей. Больше всего штрафов у форварда Евгения Маркова. В отношении игроков ЦСКА имеется четыре производства (6300 рублей), «Спартака» — пять (6000 рублей), «Зенита» — четыре (5000 рублей).

15 октября полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова обвинили в том, что он в течение шести лет не платил алименты. По словам адвоката его бывшей жены Сергея Жорина, у футболиста накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей.