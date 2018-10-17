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10:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские футболисты задолжали государству четверть миллиона рублей

Футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) имеют в общей сложности долг на сумму более 238 тысяч рублей перед государством. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, общее число исполнительных производств составляет 111. В эту сумму входят неуплаченные налоги, штрафы и прочие виды задолженностей. Большая часть долгов приходится на нарушения ПДД.

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Шесть исполнительных производств заведено в отношении футболистов московского «Локомотива». Сумма составляет 130 тысяч рублей. В список попали Алексей Миранчук, Александр Коломейцев и Игорь Денисов.

За игроками «Динамо» числится 19 незакрытых исполнительных производств, сумма — 24 тысячи рублей. Больше всего штрафов у форварда Евгения Маркова. В отношении игроков ЦСКА имеется четыре производства (6300 рублей), «Спартака» — пять (6000 рублей), «Зенита» — четыре (5000 рублей).

15 октября полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова обвинили в том, что он в течение шести лет не платил алименты. По словам адвоката его бывшей жены Сергея Жорина, у футболиста накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей.

14 октября футболисты «Крыльев Советов» Георгий Тигиев и Евгений Башкиров были задержаны в Самаре за пьяное вождение. У Тигиева в организме якобы были обнаружены следы амфетамина. У Башкирова содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превысило норму в три раза.

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