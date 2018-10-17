Адвокат Кокориных рассказал об их состоянии в «Бутырке»

Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли на прошлой неделе. Согласна данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат и их друзья избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе — главу департамента Минпромторга и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus). После инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».