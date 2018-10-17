Текущие события
Футбол. Сборные
04:45
Мексика0
Чили1
Футбол. Сборные
03:05
США1
Перу1
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия3
Коста-Рика1
Футбол. Сборные
16.10
Швеция1
Словакия1
Футбол. Сборные
16.10
Бельгия1
Нидерланды1
Футбол. Сборные
16.10
Дания2
Австрия0
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
14Нурмагомедов победил Макгрегора
12:52 (мск), источник: Матч ТВ

72 часа за решеткой. Тюремные хроники Кокорина и Мамаева

Пока мы сидим на диванах, наслаждаясь Лигой наций, кое-кто продолжает сидеть в условиях менее комфортных. Как Александр Кокорин и Павел Мамаев пережили еще три дня в «Бутырке» — в материале «Матч ТВ».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футболисты впервые после задержания встретились с пострадавшими. Главное

  • Денис Пак признал, что Мамаев не участвовал в его избиении, но бил Сергея Гайсина.
  • Главные фигуранты потасовки с чиновником — братья Кокорины — извинились перед Паком. Обошлось без рукопожатий.
  • Мамаев также раскаялся в содеянном, предложил остальным потерпевшим примирение и сообщил о готовности загладить причиненный вред.
  • Адвокаты футболистов обжаловали меру пресечения. Защита рассчитывает на залог или домашний арест.
  • Апелляции рассмотрят 19 октября.

Как живут и что едят в тюрьме

Источник: РИА "Новости"

Понятно, что тюремный быт далек от привычных условий большинства обычных людей и подобная смена обстановки наверняка стала бы для любого из нас настоящим стрессом. Однако, как рассказывают адвокаты Кокорина и Мамаева и общественные наблюдатели, футболисты держатся бодро и стараются не падать духом..

— Со стороны футболистов не было каких-то жалоб, относящихся к питанию, — есть можно. Мамаев сказал, что не на курорте находится, понимает, что несет ответственность за содеянное. Павел получил передачку, как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее, — сказал в эфире «Москва 24» правозащитник Иван Мельников.

О жизни в СИЗО обмолвился и зенитовец. В разговоре с «Дождем» Кокорин отметил, чем озаботился в первую очередь.

 — Надеюсь, что в ситуации разберутся, я не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы туда попасть.

Источник: РИА "Новости"

Выяснилось, что заниматься в спортзале могут не все заключенные. Футболистам разрешат приступить к тренировкам только после перевода из карантинных камер в обычные. Помимо прочего занятия платные.

— Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ, — передает слова Мельникова «Спорт-Экспресс».

Читайте также
Кто и зачем защищает Кокорина и Мамаева

Другой общественный наблюдатель, Светлана Метенгина, рассказала, чем Кокорин занимает себя, пока не имеет возможности тренироваться в зале.

— Их содержат под стражей в двухместных камерах, в которых есть телевизоры. Кокорин просмотру передач предпочитает книги. Взял литературу из библиотеки, — цитирует Метенгину «Комсомольская правда».

Кроме того, Кокорин и Мамаев попросили разрешить им помолиться в местном храме. Футболисты смогут сделать это также после перевода в обычную камеру.

— Мне известно, что они сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такая возможность им будет предоставлена, правда, придется написать заявление. Службы проходят три раза в неделю, это часто, но подследственных очень много. Верующих у нас — 97%, почти все стремятся посетить храм, он красивый, расписной, — сообщил диакон Кирилл Марковский «Лайфу».

Наблюдатели также отмечают, что футболисты очень переживают за родственников. Некоторые из них в отчаянии пошли на федеральные каналы.

Кто ждет Кокорина и Мамаева на свободе

Мама братьев Кокориных — Светлана — стала героиней программы Андрея Малахова. И вот что она говорила.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Это, наверное, вообще первая драка за всю их жизнь. Сашу практически невозможно вывести из себя. Он когда злится на кого-то, на меня, например, самое большое его ругательство: «Спасибо, мам». После этого уходит.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Посмотрела видео. Да, когда смотришь без звука — шок, но я понимаю, что там была провокация. Ребята были уставшие к утру. Наверное, уже сил не было это слушать. Это и спровоцировало. Когда они вместе с Пашей, то народ не сдерживается, говорит гадости. Я Пашку-то люблю и знаю. При мне он не хулиганил. Он замечательный мальчишка.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Когда у человека все плохо в жизни, то надо на ком-то вымещать зло. Вышли два веселых парня. Успешные, молодые, красивые… Появляется эта самая злость, как я себе представлю, и он говорит им неприятные слова. А ребята отреагировали вот так. Хотя Саша же просил водителя… Брал его за плечи и спрашивал: «Почему? Ты можешь объяснить мне свое мнение? Ну, почему ты так против нас настроен?» Деньги портят людей, но для Саши они не имеют особого значения. Он не говорит никому, что переводит деньги туда-сюда, отдает их на благотворительность. Не сделал ни одной татуировки только ради того, чтобы сдавать кровь. Он — донор. Может делать красивые поступки, поездку для детей в «Диснейленд», купить квартиру, подарить машину… Делает это не за спасибо. Он сам получает от этого удовольствие, ему нравится видеть радость людей.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Саша убит, он черный, у него ввалились скулы, трясутся губы… Если они пробудут там долго, это их убьет. Убьет все светлое, все хорошее затеряется. Они не созданы для этой обстановки.

Жена Александра — Дарья — не смогла сдержат слез в эфире Первого канала.

 — У меня нет никаких обид. Все, чего я сейчас хочу, — чтобы он вышел на свободу и был рядом со мной. Знаю, его главная мысль сейчас, что эта глупость может многого лишить нашего ребенка. Саша же мухи не обидит, это подтвердит любой человек из его окружения. Ему было очень тяжело весь чемпионат мира, постоянно думал, что турнир прошел мимо, а он ведь так к нему готовился…

Во время загрузки произошла ошибка.

Константин Мамаев снова выступил с обращением. На этот раз отец Павла воздержался от громких фраз и ругательств.

 — Я хотел извиниться за поведение сына. Я искренне прошу прощения. Этому нет никакого оправдания. Они не имели ни морального, ни физического права — никакого права они не имели вести себя таким образом, — цитируют Мамаева-старшего «РИА Новости».

Алану Мамаеву атакуют в социальных сетях. Жена футболиста неоднократно жаловалась подписчикам на угрозы и шантаж со стороны хакера, который в итоге удалил ее аккаунт в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Он продолжает писать, продолжаются угрозы. Сегодня я написала заявление в полицию, и пока делала это, угрозы пошли на мобильный телефон. Не понимаю, откуда у него взялся мой номер?! Этот идиот поблагодарил за рекламу, сказал, что теперь может каждому, кто даст денег, прислать компромат на меня. Некоторые считают, что я это придумала, вызываю жалость. Дай бог, чтоб вам не пришлось такое пережить, ребятки, — сказала Мамаева в прямом эфире с новой страницы.

В каких условиях содержатся футболисты Кокорин и Мамаев
Во время загрузки произошла ошибка.
16 октября© Ньюстюб
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Голый спорт. Татьяна Передунова
+72 часа за решеткой. Тюремные хроники Кокорина и Мамаева
Побитым Кокориным и Мамаевым чиновникам предложили договориться
«Он живой чит-код». Макдэвид снова вошел в историю НХЛ
Глава UFC объяснил ситуацию с «уходом» Нурмагомедова
Малкин вошел в топ-100 самых результативных игроков НХЛ
Мимо Олимпиады и Евро: как провалилась «золотая молодежь»
6% россиян считают, что Кокорина и Мамаева не нужно наказывать
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь