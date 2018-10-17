72 часа за решеткой. Тюремные хроники Кокорина и Мамаева
Пока мы сидим на диванах, наслаждаясь Лигой наций,
Пока мы сидим на диванах, наслаждаясь Лигой наций,
Понятно, что тюремный быт далек от привычных условий большинства обычных людей и подобная смена обстановки наверняка стала бы для любого из нас настоящим стрессом. Однако, как рассказывают адвокаты Кокорина и Мамаева и общественные наблюдатели, футболисты держатся бодро и стараются не падать духом..
— Со стороны футболистов не было
О жизни в СИЗО обмолвился и зенитовец. В разговоре с «Дождем» Кокорин отметил, чем озаботился в первую очередь.
— Надеюсь, что в ситуации разберутся, я не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы туда попасть.
Выяснилось, что заниматься в спортзале могут не все заключенные. Футболистам разрешат приступить к тренировкам только после перевода из карантинных камер в обычные. Помимо прочего занятия платные.
— Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ, — передает слова Мельникова «Спорт-Экспресс».
Другой общественный наблюдатель, Светлана Метенгина, рассказала, чем Кокорин занимает себя, пока не имеет возможности тренироваться в зале.
— Их содержат под стражей в двухместных камерах, в которых есть телевизоры. Кокорин просмотру передач предпочитает книги. Взял литературу из библиотеки, — цитирует Метенгину «Комсомольская правда».
Кроме того, Кокорин и Мамаев попросили разрешить им помолиться в местном храме. Футболисты смогут сделать это также после перевода в обычную камеру.
— Мне известно, что они сами выразили желание сходить в храм, помолиться. Такая возможность им будет предоставлена, правда, придется написать заявление. Службы проходят три раза в неделю, это часто, но подследственных очень много. Верующих у нас — 97%, почти все стремятся посетить храм, он красивый, расписной, — сообщил диакон Кирилл Марковский «Лайфу».
Наблюдатели также отмечают, что футболисты очень переживают за родственников. Некоторые из них в отчаянии пошли на федеральные каналы.
Мама братьев Кокориных — Светлана — стала героиней программы Андрея Малахова. И вот что она говорила.
— Это, наверное, вообще первая драка за всю их жизнь. Сашу практически невозможно вывести из себя. Он когда злится на
— Посмотрела видео. Да, когда смотришь без звука — шок, но я понимаю, что там была провокация. Ребята были уставшие к утру. Наверное, уже сил не было это слушать. Это и спровоцировало. Когда они вместе с Пашей, то народ не сдерживается, говорит гадости. Я
— Когда у человека все плохо в жизни, то надо на
— Саша убит, он черный, у него ввалились скулы, трясутся губы… Если они пробудут там долго, это их убьет. Убьет все светлое, все хорошее затеряется. Они не созданы для этой обстановки.
Жена Александра — Дарья — не смогла сдержат слез в эфире Первого канала.
— У меня нет никаких обид. Все, чего я сейчас хочу, — чтобы он вышел на свободу и был рядом со мной. Знаю, его главная мысль сейчас, что эта глупость может многого лишить нашего ребенка. Саша же мухи не обидит, это подтвердит любой человек из его окружения. Ему было очень тяжело весь чемпионат мира, постоянно думал, что турнир прошел мимо, а он ведь так к нему готовился…
Константин Мамаев снова выступил с обращением. На этот раз отец Павла воздержался от громких фраз и ругательств.
— Я хотел извиниться за поведение сына. Я искренне прошу прощения. Этому нет никакого оправдания. Они не имели ни морального, ни физического права — никакого права они не имели вести себя таким образом, — цитируют
Алану Мамаеву атакуют в социальных сетях. Жена футболиста неоднократно жаловалась подписчикам на угрозы и шантаж со стороны хакера, который в итоге удалил ее аккаунт в инстаграме.
— Он продолжает писать, продолжаются угрозы. Сегодня я написала заявление в полицию, и пока делала это, угрозы пошли на мобильный телефон. Не понимаю, откуда у него взялся мой номер?! Этот идиот поблагодарил за рекламу, сказал, что теперь может каждому, кто даст денег, прислать компромат на меня. Некоторые считают, что я это придумала, вызываю жалость. Дай бог, чтоб вам не пришлось такое пережить, ребятки, — сказала Мамаева в прямом эфире с новой страницы.