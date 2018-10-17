6% россиян считают, что Кокорина и Мамаева не нужно наказывать

Источник: РИА "Новости"

По мнению 48% респондентов, в произошедшей драке виноваты футболисты — Мамаев и Кокорин (55% среди тех, кто знает об инциденте). При этом четверть (24%) опрошенных считает, что все участники драки виноваты в равной степени. Ещё 3% полагают, что этого инцидента вовсе не было, а футболистов хотят оболгать.

Читайте также Кто и зачем защищает Кокорина и Мамаева

Четверть (23%) опрошенных считает, что Мамаев и Кокорин должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ (31% среди тех, кто винит футболистов в произошедшем). Ещё 13% участников опроса утверждают, что футболистов следует наказать, но конкретных мер пресечения такого поведения назвать не смогли.