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11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

6% россиян считают, что Кокорина и Мамаева не нужно наказывать

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, посвящённого тому, как россияне оценивают инцидент, произошедший с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению 48% респондентов, в произошедшей драке виноваты футболисты — Мамаев и Кокорин (55% среди тех, кто знает об инциденте). При этом четверть (24%) опрошенных считает, что все участники драки виноваты в равной степени. Ещё 3% полагают, что этого инцидента вовсе не было, а футболистов хотят оболгать.

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Четверть (23%) опрошенных считает, что Мамаев и Кокорин должны понести наказание, предусмотренное законодательством РФ (31% среди тех, кто винит футболистов в произошедшем). Ещё 13% участников опроса утверждают, что футболистов следует наказать, но конкретных мер пресечения такого поведения назвать не смогли.

Среди прочих способов наказания россияне называют штраф и исключение из футбольной команды (по 9%). О лишении свободы сказали 7% респондентов. О том, что Кокoрина и Мамaева не следует наказывать за произошедший инцидент, заявили 6% россиян (56% среди тех, кто считает, что драки не было и 47% среди тех, кто полагает, что виноваты другие участники драки).

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