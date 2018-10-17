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12:57 (мск), источник: Daily Storm

ВЦИОМ выяснил, считают ли россияне виновными Кокорина и Мамаева

Футболисты спровоцировали драки сами, уверены 48% опрошенных россиян.

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Источник: Daily Storm

ВЦИОМ провел 12—13 октября опрос, посвященный двум происшествиям в Москве 8 октября, в центре которых оказались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Подавляющее большинство опрошенных (86%) заявили, что знают о случившемся, и чуть менее половины всех участников (48%) соцопроса сказали, спортсмены виноваты в провоцировании драк и должны понести наказание.

Почти четверть (24%) опрошенных считают, что все участники драки виноваты в равной степени. Еще 3% полагают, что этого инцидента вовсе не было, а футболистов хотят оболгать.

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Около четверти всех опрошенных граждан сказали (24%), что в драках на стоянке у гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» виноваты все участники конфликта, а не только футболисты. Другая четверть опрошенных считает, что спортсмены должны понести наказание, предусмотренное законом.

Приблизительно поровну (по 7−9%) разделились граждане на три группы при оценке того, как именно следует наказать Кокорина и Мамаева: штраф, исключение из футбольного клуба или уголовное наказание. Примечательно, что не более одного процента всех опрощенных предлагают «большевистский» метод наказания футболистов — лишить их сверхдоходов, которые они получают в футбольных клубах Премьер-лиги и в рамках рекламных контрактов.

Более половины россиян считают, что руководители ФК «Краснодар» и «Зенит» сделали все правильно, когда отстранили Мамаева и Кокорина от тренировок и решили расторгнуть с ними договор.

8 октября Кокорин и Мамаева подрались с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком и главой департамента автопрома Минпромторга России Денисом Паком. 11 октября Тверской районный суд Москвы до 8 декабря арестовал футболистов по делу о хулиганстве и побоях. 16 октября Денис Пак заявил об отсутствии претензий к Мамаеву.

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01:27 (мск)© Ньюстюб
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