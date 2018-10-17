ВЦИОМ выяснил, считают ли россияне виновными Кокорина и Мамаева
Футболисты спровоцировали драки сами, уверены 48% опрошенных россиян.
Футболисты спровоцировали драки сами, уверены 48% опрошенных россиян.
ВЦИОМ провел
Почти четверть (24%) опрошенных считают, что все участники драки виноваты в равной степени. Еще 3% полагают, что этого инцидента вовсе не было, а футболистов хотят оболгать.
Около четверти всех опрошенных граждан сказали (24%), что в драках на стоянке у гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» виноваты все участники конфликта, а не только футболисты. Другая четверть опрошенных считает, что спортсмены должны понести наказание, предусмотренное законом.
Приблизительно поровну (по 7−9%) разделились граждане на три группы при оценке того, как именно следует наказать Кокорина и Мамаева: штраф, исключение из футбольного клуба или уголовное наказание. Примечательно, что не более одного процента всех опрощенных предлагают «большевистский» метод наказания футболистов — лишить их сверхдоходов, которые они получают в футбольных клубах
Более половины россиян считают, что руководители ФК «Краснодар» и «Зенит» сделали все правильно, когда отстранили Мамаева и Кокорина от тренировок и решили расторгнуть с ними договор.
8 октября Кокорин и Мамаева подрались с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком и главой департамента автопрома Минпромторга России Денисом Паком. 11 октября Тверской районный суд Москвы до 8 декабря арестовал футболистов по делу о хулиганстве и побоях. 16 октября Денис Пак заявил об отсутствии претензий к Мамаеву.