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16:27 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в СИЗО «Бутырка» в Москве по делу о хулиганстве, подали прошение об изменении меры пресечения на домашний арест, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

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Источник: РИА "Новости"

«Они подали прошение на домашний арест, возможно, что будет принято соответствующее решение», — сказала Потяева в среду.

Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

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