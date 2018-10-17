Михаил Боярский: «Хотел бы увидеть Кокорина вновь забивающим за «Зенит»
Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал скандальную ситуацию с форвардом
Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал скандальную ситуацию с форвардом
Оба футболиста взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.
— Хотел бы увидеть Кокорина вновь забивающим за «Зенит». Мог ли я оказаться на их месте? Да, мог, — цитирует «РИА Новости» Боярского. — По молодости я творил бог знает что, тогда у меня не было ни такого количества денег, ни той аппаратуры, которая могла бы зафиксировать то, что я творил.
И таким был не один я, а большинство. Сейчас другое время и другие средства нахождения хулиганства. Они обязательно должны быть наказаны, но материально. Максимально материально, сколько угодно.
Если бы у меня были деньги тогда, когда я
Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест.