Текущие события
Футбол. Сборные
16.10
Швеция1
Словакия1
Футбол. Сборные
16.10
Бельгия1
Нидерланды1
Футбол. Сборные
16.10
Дания2
Австрия0
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия3
Коста-Рика1
Футбол. Сборные
03:05
США1
Перу1
Футбол. Сборные
04:45
Мексика0
Чили1
Все события
Фоторепортажи
26Россия победила Турцию
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
17:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Михаил Боярский: «Хотел бы увидеть Кокорина вновь забивающим за «Зенит»

Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал скандальную ситуацию с форвардом сине-бело-голубых Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Оба футболиста взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

— Хотел бы увидеть Кокорина вновь забивающим за «Зенит». Мог ли я оказаться на их месте? Да, мог, — цитирует «РИА Новости» Боярского. — По молодости я творил бог знает что, тогда у меня не было ни такого количества денег, ни той аппаратуры, которая могла бы зафиксировать то, что я творил.

И таким был не один я, а большинство. Сейчас другое время и другие средства нахождения хулиганства. Они обязательно должны быть наказаны, но материально. Максимально материально, сколько угодно.

Если бы у меня были деньги тогда, когда я что-то совершал, но мне сказали бы, что я больше никогда не выйду на сцену театра, то я бы отдал все: квартиру, деньги, машину, лишь бы быть еще раз (сыграть) в театре.

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков может быть арестован вслед за Кокориным и Мамаевым
Александр Кокорин: "В СИЗО не унываю. Утром ел кашу, пью чай"
72 часа за решеткой. Тюремные хроники Кокорина и Мамаева
Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест
«Он живой чит-код». Макдэвид снова вошел в историю НХЛ
Глава UFC объяснил ситуацию с «уходом» Нурмагомедова
Малкин вошел в топ-100 самых результативных игроков НХЛ
Мимо Олимпиады и Евро: как провалилась «золотая молодежь»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь