Михаил Боярский: «Хотел бы увидеть Кокорина вновь забивающим за «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Оба футболиста взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

— Хотел бы увидеть Кокорина вновь забивающим за «Зенит». Мог ли я оказаться на их месте? Да, мог, — цитирует «РИА Новости» Боярского. — По молодости я творил бог знает что, тогда у меня не было ни такого количества денег, ни той аппаратуры, которая могла бы зафиксировать то, что я творил.

И таким был не один я, а большинство. Сейчас другое время и другие средства нахождения хулиганства. Они обязательно должны быть наказаны, но материально. Максимально материально, сколько угодно.

Если бы у меня были деньги тогда, когда я что-то совершал, но мне сказали бы, что я больше никогда не выйду на сцену театра, то я бы отдал все: квартиру, деньги, машину, лишь бы быть еще раз (сыграть) в театре.