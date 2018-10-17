РФС не стал применять к тренеру «Локомотива» Лоськову дополнительную дисквалификацию
ТАСС, 17 октября.
ТАСС, 17 октября.
Лоськов был удален за вмешательство в действия главного судьи Алексея Матюнина, выбив мяч из рук арбитра. «Локомотив» обратился в КДК с просьбой отменить удаление Лоськова, однако комитет сохранил красную карточку, в связи с чем помощник тренера пропустит один матч.
Матч ЦСКА — «Локомотив» прошел 7 октября и завершился победой железнодорожников со счетом 1:0. По ходу встречи судья отменил гол «Локомотива» и удалил нападающего клуба Эдера.
|Виктор Гончаренко
|Юрий Семин
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|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)