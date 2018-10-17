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20:08 (мск), источник: ТАСС

РФС не стал применять к тренеру «Локомотива» Лоськову дополнительную дисквалификацию

ТАСС, 17 октября. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не применил к помощнику главного тренера московского «Локомотива» Дмитрию Лоськову дополнительную дисквалификацию за красную карточку, полученную в перерыве матча 10-го тура чемпионата России с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Лоськов был удален за вмешательство в действия главного судьи Алексея Матюнина, выбив мяч из рук арбитра. «Локомотив» обратился в КДК с просьбой отменить удаление Лоськова, однако комитет сохранил красную карточку, в связи с чем помощник тренера пропустит один матч.

Матч ЦСКА — «Локомотив» прошел 7 октября и завершился победой железнодорожников со счетом 1:0. По ходу встречи судья отменил гол «Локомотива» и удалил нападающего клуба Эдера.

ЦСКА 0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
7.10.2018, 19:00 Зрители: 22275 основной раунд: 10-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Юрий Семин
Голы
5 Бенедикт Хеведес (В. Чорлука, И. Денисов) 88′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
83′ Никита Чернов 3
86′ Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
27′ Иван Обляков 98
Алан Дзагоев 10
Федор Чалов 9
90′ Кирилл Набабкин 14
Дмитрий Ефремов 15
53′ 71′ Яка Бийол 29
Арнор Сигурдссон 17
82′ Ильзат Ахметов 77
Тимур Жамалетдинов 75
1 Маринату Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
5 Бенедикт Хеведес
14 Ведран Чорлука 65′
33 Соломон Кверквелия
6 Дмитрий Баринов
24 Эдер 56′ 65′
7 Гжегож Крыховяк 70′
27 Игорь Денисов 90+4′
59 Алексей Миранчук 90′
11 Антон Миранчук
4 Мануэл Фернандеш 90′
23 Дмитрий Тарасов
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 3
6 Угловые 6
18 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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