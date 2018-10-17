РФС не стал применять к тренеру «Локомотива» Лоськову дополнительную дисквалификацию

Лоськов был удален за вмешательство в действия главного судьи Алексея Матюнина, выбив мяч из рук арбитра. «Локомотив» обратился в КДК с просьбой отменить удаление Лоськова, однако комитет сохранил красную карточку, в связи с чем помощник тренера пропустит один матч.