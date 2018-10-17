Будет ли примирение и домашний арест? Главное о деле Кокорина и Мамаева за 5 минут

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

На какой стадии дело Кокорина и Мамаева сейчас?

— Сейчас продолжается расследование. Когда оно завершится, дело передадут для ознакомления обвиняемым. После его передадут в прокуратуру на утверждение окончательного обвинения. Только после этого дело будет передано в суд.

Читайте также 72 часа за решеткой

Вчера Кокорину и Мамаеву устраивали очные ставки. Как они проходят?

— Обычно в присутствии следователя встречаются люди, проходящие по делу. Это могут быть потерпевший и обвиняемый (подозреваемый), могут быть только обвиняемые. Это происходит в присутствии следователя и адвокатов.

Когда Кокорину и Мамаеву предъявят обвинения?

— Сейчас они еще подозреваемые. Обвинение по закону им должны предъявить в течение десяти дней (до 20 октября — Sport24). Тогда из подозреваемых они превратятся в обвиняемых. Насколько помню, была информация со ссылкой на источники, что Мамаеву предъявили обвинение по статье 116 УК РФ «Побои» (об этом сообщал ТАСС; адвокат Мамаева заявил, что обвинений по статье «Побои» Павлу не предъявляли — Sport24).

Источник: РИА "Новости"

Как будет проходить суд?

— В суде сперва назначается предварительное заседание, где стороны обговаривают порядок судебного процесса. Предварительное заседание — закрытое; тут часто ошибаются и пишут, что суд будет закрытым. Уже после предварительного становится известна дата первого заседания.

Есть и еще одна, упрощенная форма суда. Допускаю, что в случае Кокорина и Мамаева будет использована именно она. Это суд в особом порядке, когда обвиняемые полностью признают вину, и суд с согласия потерпевших даже не исследует доказательства по делу. Суд в особом порядке, как правило, идет один день. В особом порядке обвиняемый получает не больше 2/3 от максимального срока наказаний. В России около 65 процентов дел рассматриваются в особом порядке. Но по факту приговор в таком случае не всегда отличается в положительную сторону.

Кокорину и Мамаеву вменяют «хулиганство, совершенное по предварительному сговору». Это как?

— Предварительный сговор — просто оборот из Уголовного кодекса. Вот несколько человек сидят за столом, им чиновник делает замечание, и они такие: «Ну-ка давай его накажем». Примерно это и есть предварительный сговор. Доказывают его обычно так: они вместе поднялись и пошли в сторону чиновника — это предварительный сговор. Или вместе погнались за водителем.

Не менее важно и другое. Надеяться на состязательный процесс в российском суде в 2018 году, где обвинению надо будет что-то доказывать, не надо. Оправданий просто единицы, суд почти всегда встает на сторону обвинения. И неважно, убедительным было обвинение или не очень. Такова, к сожалению, реальность.

Возможна ли переквалификация с «Хулиганства» на «Побои»?

— Такое случается довольно редко. Допустить, что Кокорину и Мамаеву в итоге просто не предъявят «Хулиганство», можно. Но, судя по адвокатам защиты, пока к этому не идет (адвокат Мамаева сообщил, что Денис Пак не имеет претензий к Павлу и что футболист не причастен к избиению Пака в кафе; адвокат Пака опроверг это и заявил, что чиновник не отказывается от обвинений и не готов идти на примирение — Sport24).

Источник: РИА "Новости"

Кокорина и Мамаева хотят наказать показательно, расправиться над ними?

— Это дело с огромным общественным резонансом и, конечно, оно выделяется и будет показательным. И решение по нему будет, в том числе, отчасти политическим. То есть судья неизбежно будет советоваться со старшими коллегами. Судейский корпус, формально независимый, будет в том или ином виде согласовывать приговор. По резонансным делам так случается всегда. Причем тут судья скорее боится ошибиться и загубить себе карьеру.

Читайте также ВЦИОМ выяснил, считают ли россияне виновными Кокорина и Мамаева

За Кокорина и Мамаева активно вступаются футболисты и родственники. Это чему-то поможет?

— Мне кажется, походы к Малахову на суть самого дела вряд ли повлияют. Для публики это шоу, для медиа — клики. Вряд ли широкую общественность после обнародованных видео удастся убедить в невиновности футболистов.

Возможно ли прекращение дела по примирению сторон?

— И Кокорин, и Мамаев — подозреваемые по 2 части 213 статьи, «Хулиганство». Также они проходят по статье 116, «Побои». Так вот, по статье о побоях (она более легкая, чем хулиганство) примирение возможно. А вот по статье «хулиганство» — нет. Мало того, по этой статье не всегда нужен конкретный потерпевший.

Кокорин и Мамаев подали прошение о домашнем аресте, завтра суд рассмотрит жалобу на меру пресечения. Эту меру правда могут смягчить?

— Московский городской суд делает это в исключительных случаях. По факту это представляется крайне маловероятным. Есть большой резонанс, Кокорин и Мамаев — удобные фигуры для публичного осуждения. Если они сейчас просто выйдут — это слишком многим покажется очередной несправедливостью.

Источник: РИА "Новости"

Кокорин и Мамаев должны пробыть под стражей до 8 декабря. Они могут задержаться в СИЗО дольше?

— На основе практики скажу, что меру пресечения до начала процесса суды меняют достаточно неохотно и редко. По резонансным делам — тоже нечасто. Но тут все может быть: деятельное раскаяние теоретически может повлиять, но вероятность невысока. Скорее всего, до суда они будут сидеть в СИЗО. Все будет зависеть от того, насколько быстро будет идти следствие. Кстати, не вижу тут особых причин для затягивания: вот потерпевшие, вот обвиняемые, вот видео, вот свидетели.

За хулиганство Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы. Это реально?