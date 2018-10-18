Глушаков и Ещенко по-прежнему в дубле «Спартака». Законно ли это?

Источник: Спорт-Экспресс

— Конечно, нужно видеть текст контрактов Глушакова и Ещенко, так что могу лишь теоретизировать по этому поводу. Но в договорах своих клиентов с клубами мы прописываем такой пункт, как невозможность тренировок с молодежной командой. Если подобная опция была и в соглашениях Глушакова и Ещенко со «Спартаком», то их перемещение в дубль изначально должно было вызывать вопросы.

— И РФС, и ФИФА придерживаются мнения, что отправка футболиста в молодежную команду не может носить характера санкции, наказания за что-то. Это самый главный критерий. Перевод в дубль как санкция — это неправильно, это нарушение.

— Бывает, когда футболист не собирается расторгать/продлевать контракт, а ему грозят ссылкой в молодежку. Такие действия не поощряет ни РФС, ни ФИФА. В ФИФА это называют abusive conduct. Относительно недавно в регламенте ФИФА появилась новая статья, которая запрещает abusive conduct по отношению к спортсменам. Статья была введена под давлением FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов. — Прим. «СЭ»), потому что клубы для влияния на футболистов довольно часто стали использовать такие вещи, как перевод игроков в молодежные команды, индивидуальные тренировки, бег по кругу и т. д.

— Отправка в дубль должна быть чем-то обоснована. Мы представляли тульский «Арсенал» в споре с бывшим футболистом клуба Эриком Салкичем, и Спортивный арбитражный суд тогда четко указал на критерии, которые позволяют перевести футболиста из основы в молодежку. Это травма, восстановление после травмы, плохая физическая форма. И ссылка в дубль должна быть краткосрочной. Причем спортсмен обязательно должен быть уведомлен о том, на какой срок его посылают в молодежную команду.

— Есть основания полагать, что скорее всего (скорее всего — подчеркиваю) перевод Глушакова и Ещенко в дубль — это санкция.

— Почему нельзя отправлять состоявшихся футболистов в молодежки? Давно признано, что от количества и качества тренировок зависит будущее спортсмена, а не только его текущая форма. Почему футболист в дубле становится шелковым? Потому что осознает, что, проведя там долгое время, он лишится возможности подписать хороший контракт. Он не будет играть, его не будут видеть, его карьера будет поставлена под угрозу. Перевод в дубль — это серьезная вещь.