«Рубин» отстранен от еврокубков. За что?

Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

Судебная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов наказала «Рубин» отстранением от участия в еврокубках на один сезон.

«“Рубин” не сможет принять участие в любом клубном турнире под эгидой УЕФА, в который он пробьется по итогам внутренних турниров в течение следующих двух сезонов», — говорится в пресс-релизе УЕФА. От каких-либо разъяснений и дальнейших комментариев в УЕФА в ответ на запрос «СЭ» отказались.

Причина санкций

В мае 2014 года «Рубин» нарушил правила финансового fair play УЕФА: не были соблюдены критерии безубыточности. Клуб подписал мировое соглашение, по которому обязался соответствовать требованиям УЕФА. Условия соглашения были нарушены, о чем УЕФА сообщил в июне этого года. Дело передали в Арбитражную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. «Рубин» пообещал, что впредь такой ситуации не повторится, но в итоге все равно был наказан.

Какие требования нарушил клуб

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов в мае 2014-го обязала «Рубин» соблюсти следующие условия:

— По итогам финансового года, завершавшегося в 2015-м, максимальный дефицит безубыточности «Рубина» должен был составить 30 миллионов евро. В следующем финансовом году, заканчивавшемся в 2016-м, дефицит безубыточности следовало исключить.

— Расходы на выплаты работникам «Рубина» не должны были увеличиваться в течение следующих двух отчетных периодов (2015 и 2016 года).

— «Рубин» соглашался с тем, что в течение всего периода действия договора на него будет наложено ограничение на количество игроков, которое он может включить в список А для заявки на участие в соревнованиях под эгидой УЕФА. В частности, в сезоне-2014/15 «Рубин» мог внести в список А не более 21 игрока, а не 25, как указано в регламенте соревнований.

— Клуб согласился выплатить УЕФА 6 миллионов евро. Предполагалось удержать доходы, полученные «Рубином» от участия в еврокубковых соревнованиях, начиная с сезона-2013/14. Из этой суммы 3 миллиона евро удерживались условно и могли вернуться «Рубину», если бы клуб выполнил операционные и финансовые меры, согласованные с УЕФА.

— «Рубин» также взял на себя обязательство предоставлять Следственной палате комитета по финансовому контролю клубов отчет о проделанной работе, подтверждающий соблюдение им всех соответствующих условий.

В случае невыполнения «Рубином» какого-либо из условий настоящего соглашения главный следователь Следственной палаты УЕФА был обязан передать дело в судебную палату, как это предусмотрено статьей 15.4 регламента УЕФА.

Почему казанцев дисквалифицировали именно сейчас

Несколько месяцев назад Следственная палата приняла решение передать дело «Рубина» в судебную палату, поскольку клуб нарушил мировое соглашение, подписанное в мае 2014 года. Клуб не выполнил требование безубыточности в течение периода мониторинга в сезоне-2017/18. Вероятно, перед прошлым сезоном «Рубин» подписал с УЕФА новое соглашение на один год, но не выполнил и его, поэтому сейчас последовали санкции.

Что делать «Рубину»

Клуб имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

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