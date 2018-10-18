Семак: За свои поступки надо отвечать, но наказание должно быть справедливым
Главный тренер «Зенита» — о ситуации с Кокориным и Мамаевым.
Главный тренер «Зенита» — о ситуации с Кокориным и Мамаевым.
Публикуем его часть — о трансферах, Артеме Дзюбе и ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
— Интервью закончится — какую проблему будете решать?
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— Кто травмирован после сборных?
— Сегодня не смог принять участия в тренировке Луиш Нету.
— Кто же не успел вернуться?
— Паредес, Мак и Мевля.
— Самый необычный совет, который получили за это время?
— Столько людей дозванивается! Общаемся после матчей с Бердыевым, Гаджиевым… Наблюдают за мной с интересом. Даже переживают. После
— Вы — спокойнее?!
— Ну да. Я в интервью резковато заговорил. Отвечаю: «Гаджи Муслимович, так
— Лично нам очень хочется, чтоб вы подольше удержалась в должности главного. Поэтому вспомнили, на чем погорел пан Петржела — на восклицаниях «Мне никого не купили!» От вас услышали недавно то же самое — и вздрогнули.
— Я изначально обозначил перед руководством свою позицию. Есть задачи. Что для этого необходимо. Теперь спокойно двигаемся. Я же обосновал, кто требуется и на какие позиции. Почему и зачем. Какого плана футболисты мне нужны. Не фамилии, а тип игрока. Остальное зависит от клуба. Ищите с точки зрения возраста, перспектив. К сожалению, пока не получилось найти. Но это не заставляет менять подход к работе с моей стороны. Ничего, может, все получится зимой. Я надеюсь! Моя позиция не изменилась ни за два, ни за три месяца.
— Самый обидный лично для вас сорвавшийся трансфер в «Зенит»?
— Таких трансфера было даже два. Все шло хорошо, казалось, уже договорились. И вдруг в последний момент ситуация разворачивалась на сто восемьдесят градусов.
— Речь о легионерах?
— Да.
— На какие позиции?
— А вот об этом сейчас говорить неправильно. Руководство знает, кого я хотел пригласить. Этого достаточно.
— Самое тяжелое для вас «нет», которое пришлось произнести за последнее время?
— Время от времени такие моменты возникают. Например, после чемпионата мира сборники просили предоставить больше выходных. Я объяснил, что на это пойти не могу. Сезон
— Можно уже сегодня сказать, что лучший футболист России 2018 года — Дзюба?
— Да. Вспомните, как он отыграл чемпионат мира. Артем не только принес огромную пользу команде, но и многое сделал для популяризации футбола, изменил отношение людей к сборной. Это тоже очень важно. А с другой стороны, не будем забывать, что до зимнего перерыва у «Зенита» еще 12 матчей. Всякое может случиться.
— Если б от вас зависело, как поступить с Кокориным — каким было бы решение?
— Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех. Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания — но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…
— Вам их жаль?
— Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать.
Юрий Голышак, Александр Кружков из