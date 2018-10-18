Семак: За свои поступки надо отвечать, но наказание должно быть справедливым

Источник: Спорт-Экспресс

Публикуем его часть — о трансферах, Артеме Дзюбе и ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

— Интервью закончится — какую проблему будете решать?

— Проблем-то нет. Разве что вопросы по травмированным игрокам — на кого можно рассчитывать, на кого нет. Вы же знаете, обычно вопросы все выскакивают спонтанно, когда не ждешь. Думаешь, человек готов, а оказывается, всё иначе. Буду смотреть матчи московского «Динамо», ближайшего соперника.

— Кто травмирован после сборных?

— Сегодня не смог принять участия в тренировке Луиш Нету. Кто-то работал в облегченном режиме, кто-то еще не вернулся из сборной. Голова занята вот этим.

— Кто же не успел вернуться?

— Паредес, Мак и Мевля.

— Самый необычный совет, который получили за это время?

— Столько людей дозванивается! Общаемся после матчей с Бердыевым, Гаджиевым… Наблюдают за мной с интересом. Даже переживают. После какой-то игры Гаджиев сказал: «Сережа, ты должен быть спокойнее».

— Вы — спокойнее?!

— Ну да. Я в интервью резковато заговорил. Отвечаю: «Гаджи Муслимович, так вопрос-то не вытекал из ситуации» — «А ничего. Все равно надо быть спокойнее…» — «Понял!» Нужно, думаю, пересмотреть еще раз тот момент. Хотя эмоции у меня будут всегда. Иногда не спрячешь, это нормально. Я останусь самим собой. Все ошибаются — надо принять это и идти дальше.

— Лично нам очень хочется, чтоб вы подольше удержалась в должности главного. Поэтому вспомнили, на чем погорел пан Петржела — на восклицаниях «Мне никого не купили!» От вас услышали недавно то же самое — и вздрогнули.

— Я изначально обозначил перед руководством свою позицию. Есть задачи. Что для этого необходимо. Теперь спокойно двигаемся. Я же обосновал, кто требуется и на какие позиции. Почему и зачем. Какого плана футболисты мне нужны. Не фамилии, а тип игрока. Остальное зависит от клуба. Ищите с точки зрения возраста, перспектив. К сожалению, пока не получилось найти. Но это не заставляет менять подход к работе с моей стороны. Ничего, может, все получится зимой. Я надеюсь! Моя позиция не изменилась ни за два, ни за три месяца.

— Самый обидный лично для вас сорвавшийся трансфер в «Зенит»?

— Таких трансфера было даже два. Все шло хорошо, казалось, уже договорились. И вдруг в последний момент ситуация разворачивалась на сто восемьдесят градусов.

— Речь о легионерах?

— Да.

— На какие позиции?

— А вот об этом сейчас говорить неправильно. Руководство знает, кого я хотел пригласить. Этого достаточно.

— Самое тяжелое для вас «нет», которое пришлось произнести за последнее время?

— Время от времени такие моменты возникают. Например, после чемпионата мира сборники просили предоставить больше выходных. Я объяснил, что на это пойти не могу. Сезон вот-вот начнется, впереди отборочные матчи Лиги Европы. Ребята отнеслись с пониманием. За что им благодарен.

— Можно уже сегодня сказать, что лучший футболист России 2018 года — Дзюба?

— Да. Вспомните, как он отыграл чемпионат мира. Артем не только принес огромную пользу команде, но и многое сделал для популяризации футбола, изменил отношение людей к сборной. Это тоже очень важно. А с другой стороны, не будем забывать, что до зимнего перерыва у «Зенита» еще 12 матчей. Всякое может случиться.

— Если б от вас зависело, как поступить с Кокориным — каким было бы решение?

— Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей. И есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Но шанс на ошибку есть у всех. Слава богу, все не закончилось более тяжелыми последствиями. Для меня это самое главное. Безусловно, ребята заслуживают наказания — но оно должно быть справедливым. Не потому, что это Кокорин и Мамаев. А таким же, каким было бы для Иванова, Петрова, Сидорова…

— Вам их жаль?

— Конечно. Но за свои поступки нужно отвечать.