Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19.10
Анжи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19.10
Шахтер Д
Десна
Футбол. Премьер-лига
19.10
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
19.10
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
19.10
Лион
Ним
Футбол. Зарубежный
19.10
Сельта
Алавес
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
8Емельяненко побил американца
17:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Акинфеев поступил в магистратуру университета нефти и газа

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев​ поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ) по направлению «Менеджмент».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Приказ о зачислении опубликован на сайте высшего учебного заведения.

32-летний футболист зачислен на очно-заочное (вечернее) отделение, на вступительных экзаменах он набрал 78 баллов.

В 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры, защитив диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков может быть арестован вслед за Кокориным и Мамаевым
Александр Кокорин: "В СИЗО не унываю. Утром ел кашу, пью чай"
«Рубин» отстранен от еврокубков. За что?
Две шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
UFC отстранил напавшего на Макгрегора российского бойца
Сборная России побила свой рекорд по золоту на летних ЮОИ
Загитова уступила звание спортсменки года паралимпийке из США
Лига наций в порядке. Это лучшая инициатива УЕФА за много лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь