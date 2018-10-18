Акинфеев поступил в магистратуру университета нефти и газа

Приказ о зачислении опубликован на сайте высшего учебного заведения.

32-летний футболист зачислен на очно-заочное (вечернее) отделение, на вступительных экзаменах он набрал 78 баллов.

В 2008 году Акинфеев окончил Московскую государственную академию физической культуры, защитив диплом на тему «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».