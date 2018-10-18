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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Дата рассмотрения дела Мамаева и «Краснодара» по-прежнему не определена

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, почему пока не определена дата рассмотрения дела между «Краснодаром» и его полузащитником Павлом Мамаевым.

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Источник: РИА "Новости"

«Пока мы не определились с датой рассмотрения дела между Мамаевым и “Краснодаром”. У нас есть 30 дней с момента заявления. Но мы можем его продлить по необходимости. У нас есть обстоятельства, которые не позволяют пока определиться с датой. Ответчик — Мамаев не может полноценно принять участие в заседании. Поэтому думаем, как лучше нам поступить. Рассматриваются различные варианты. Возможно, ясность появится на следующей неделе», — сказал Березов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым. Напомним, что футболист решением суда был заключён под стражу на два месяца в рамках скандального дела об участии в драках.

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