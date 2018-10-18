Дата рассмотрения дела Мамаева и «Краснодара» по-прежнему не определена

«Пока мы не определились с датой рассмотрения дела между Мамаевым и “Краснодаром”. У нас есть 30 дней с момента заявления. Но мы можем его продлить по необходимости. У нас есть обстоятельства, которые не позволяют пока определиться с датой. Ответчик — Мамаев не может полноценно принять участие в заседании. Поэтому думаем, как лучше нам поступить. Рассматриваются различные варианты. Возможно, ясность появится на следующей неделе», — сказал Березов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.