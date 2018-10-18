Братьям Кокориным и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Братьям Александру и Кириллу Кокориным и Павлу Мамаеву, а также еще одному соучастнику предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве, сообщил
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Братьям Александру и Кириллу Кокориным и Павлу Мамаеву, а также еще одному соучастнику предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве, сообщил
«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ “Побои” и статьей 213 УК РФ “Хулиганство” братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и их четвертому соучастнику», — приводятся слова Титова на сайте ГУМВД.
Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.