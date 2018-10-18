Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19.10
Анжи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19.10
Шахтер Д
Десна
Футбол. Премьер-лига
19.10
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
19.10
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
19.10
Лион
Ним
Футбол. Зарубежный
19.10
Сельта
Алавес
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
8Емельяненко побил американца
18:48 (мск), источник: Р-Спорт

Братьям Кокориным и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Братьям Александру и Кириллу Кокориным и Павлу Мамаеву, а также еще одному соучастнику предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по городу Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ “Побои” и статьей 213 УК РФ “Хулиганство” братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и их четвертому соучастнику», — приводятся слова Титова на сайте ГУМВД.

Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

Мамаев и братья Кокорины извинились перед потерпевшими
Во время загрузки произошла ошибка.
17 октября© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Это может ухудшить ситуацию: Кокорин сделал новое признание
Виски Макгрегора: полный ужас или напиток, достойный чемпиона?
«Рубин» отстранен от еврокубков. За что?
Две шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»
UFC отстранил напавшего на Макгрегора российского бойца
Сборная России побила свой рекорд по золоту на летних ЮОИ
Загитова уступила звание спортсменки года паралимпийке из США
Акинфеев поступил в магистратуру университета нефти и газа
Лига наций в порядке. Это лучшая инициатива УЕФА за много лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь