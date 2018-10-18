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19:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков: Хочу вернуться в основу, но требований перед руководством не ставил

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сделал заявление по поводу слухов вокруг себя.

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Источник: РИА "Новости"

«По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу “Спартака”, но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжают распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили “Оскар” за сценарий. Слежу за вами внимательно», — написал Глушаков в «Твиттере».

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что футболист якобы обратился к руководству «Спартака» с требованием вернуть его в основной состав команды.

Напомним, Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко был отстранён от работы с основной командой «Спартака» по решению главного тренера Массимо Карреры. Ранее футболисты лайкнули видеоролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал итальянского наставника и призвал руководство московского клуба произвести изменения в штабе.

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16 октября© Ньюстюб
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