Глушаков: Хочу вернуться в основу, но требований перед руководством не ставил
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сделал заявление по поводу слухов вокруг себя.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков сделал заявление по поводу слухов вокруг себя.
«По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу “Спартака”, но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжают распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили “Оскар” за сценарий. Слежу за вами внимательно», — написал Глушаков в «Твиттере».
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что футболист якобы обратился к руководству «Спартака» с требованием вернуть его в основной состав команды.
Напомним, Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко был отстранён от работы с основной командой «Спартака» по решению главного тренера Массимо Карреры. Ранее футболисты лайкнули видеоролик актёра Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал итальянского наставника и призвал руководство московского клуба произвести изменения в штабе.