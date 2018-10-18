Глушаков: Хочу вернуться в основу, но требований перед руководством не ставил

Источник: РИА "Новости"

«По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу “Спартака”, но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжают распускать слухи вокруг моего имени, уже давно заслужили “Оскар” за сценарий. Слежу за вами внимательно», — написал Глушаков в «Твиттере».

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что футболист якобы обратился к руководству «Спартака» с требованием вернуть его в основной состав команды.