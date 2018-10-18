«Анжи» не смог начать погашение долгов перед футболистами в установленный игроками срок

5 октября ТАСС сообщал, что футболисты «Анжи» надеются на погашение долгов по зарплате до 18 октября. Портал Sport24 опубликовал письмо за подписью 23 футболистов «Анжи», которые уведомили клуб, что в случае невыплаты долгов по зарплате как минимум за два месяца до 18 октября игроки основной команды приостановят выполнение своих обязанностей с 19 октября.

«Сегодня перед тренировкой с футболистами встретился президент футбольного клуба “Анжи” Осман Кадиев, вел разговоры спортивный директор клуба и главный тренер. В моем понимании за человека говорят не слова, а дела. Можно много чего обещать, но к сожалению, ничего из наших обещаний выполнено не было. Как генеральный директор на текущий момент я могу сказать, что сегодня мы им точно ничего не заплатим, поставленное условие не выполнено», — сказал Флегонтов.