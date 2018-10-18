Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19.10
Анжи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19.10
Шахтер Д
Десна
Футбол. Премьер-лига
19.10
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
19.10
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
19.10
Лион
Ним
Футбол. Зарубежный
19.10
Сельта
Алавес
Все события
Фоторепортажи
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
24Чудо-гол Хеведеса в матче ЦСКА — «Локомотив»
19:15 (мск), источник: ТАСС

«Анжи» не смог начать погашение долгов перед футболистами в установленный игроками срок

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство футбольного клуба «Анжи» не смогло начать погашение задолженностей по зарплате перед футболистами в установленный игроками срок. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

5 октября ТАСС сообщал, что футболисты «Анжи» надеются на погашение долгов по зарплате до 18 октября. Портал Sport24 опубликовал письмо за подписью 23 футболистов «Анжи», которые уведомили клуб, что в случае невыплаты долгов по зарплате как минимум за два месяца до 18 октября игроки основной команды приостановят выполнение своих обязанностей с 19 октября.

«Сегодня перед тренировкой с футболистами встретился президент футбольного клуба “Анжи” Осман Кадиев, вел разговоры спортивный директор клуба и главный тренер. В моем понимании за человека говорят не слова, а дела. Можно много чего обещать, но к сожалению, ничего из наших обещаний выполнено не было. Как генеральный директор на текущий момент я могу сказать, что сегодня мы им точно ничего не заплатим, поставленное условие не выполнено», — сказал Флегонтов.

Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Удар россиянина был настолько точный, что американец рухнул на канвас
«Рубин» отстранен от еврокубков. За что?
Касаткина вышла в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Встреча Медведевой и Загитовой совсем скоро
Месси и Пике хотят, чтобы Погба перешел в «Барселону»
У Хабиба появился соперник. И это не Мейвезер
СКА принимает «Динамо» в матче КХЛ (трансляция)
Глушаков: Хочу вернуться в основу, но требований не ставил
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь