Футболисты «Анжи» не будут бойкотировать матч с ЦСКА в РПЛ, сообщил источник
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты махачкалинского «Анжи» приняли решение не бойкотировать матч 11-го тура Российской
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты махачкалинского «Анжи» приняли решение не бойкотировать матч 11-го тура Российской
«Анжи» примет ЦСКА в пятницу. В начале октября генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил РИА Новости, что долги клуба увеличились и составляют порядка 300 миллионов рублей. Футболисты команды написали письмо руководству клуба с предупреждением о возможном бойкоте матча с ЦСКА
«Игроки приняли решение сыграть с ЦСКА», — сказал собеседник агентства.