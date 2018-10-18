Футболисты «Анжи» не будут бойкотировать матч с ЦСКА в РПЛ, сообщил источник

«Анжи» примет ЦСКА в пятницу. В начале октября генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил РИА Новости, что долги клуба увеличились и составляют порядка 300 миллионов рублей. Футболисты команды написали письмо руководству клуба с предупреждением о возможном бойкоте матча с ЦСКА из-за долгов по зарплате. Однако в среду команда вылетела в Дагестан.