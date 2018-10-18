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20:03 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Анжи» не будут бойкотировать матч с ЦСКА в РПЛ, сообщил источник

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Футболисты махачкалинского «Анжи» приняли решение не бойкотировать матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА и выйти на игру, сообщил РИА Новости источник, близкий к клубу из Дагестана.

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Источник: РИА "Новости"

«Анжи» примет ЦСКА в пятницу. В начале октября генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил РИА Новости, что долги клуба увеличились и составляют порядка 300 миллионов рублей. Футболисты команды написали письмо руководству клуба с предупреждением о возможном бойкоте матча с ЦСКА из-за долгов по зарплате. Однако в среду команда вылетела в Дагестан.

«Игроки приняли решение сыграть с ЦСКА», — сказал собеседник агентства.

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