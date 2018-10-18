Адвокат: Мамаев не причастен к хулиганству, обвинение основано на домыслах

Источник: РИА "Новости"

«Мы выразили позицию с чем мы согласны, с чем категорически не согласны. По обвинению в хулиганстве мы не согласны. Мамаев к нему не причастен. Обвинение основано на домыслах и не согласуется и с материалами, которые есть у следствия, и с материалами из общедоступных источников.

Сегодня Павел встречался с отцом. Это огромная моральная поддержка для Мамаева. Это только поддержит его в нынешней жизненной ситуации. Настроение у Мамаева ровное, готов ко всем процедурам. Настрой на то, что рано или поздно будет дана правильная юридическая оценка делу. Это позволит избежать осуждения в уголовном смысле, и заняться трудовой деятельностью, — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 18 октября, главное следственное управление МВД России по г. Москве предъявило обвинения в побоях и хулиганстве Мамаеву, нападающему «Зенита» Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу, а также их другу Александру Протасовицкому. Таким образом, их статус в этом деле изменился с «подозреваемых» на «обвиняемых».

11 октября решением Тверского суда Москвы Мамаев и братья Кокорины были заключены под стражу до 8 декабря. На следующий день на аналогичный срок под стражу был взят Протасовицкий.

Александра Кокорина, Мамаева и Протасовицкого обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных 116-й статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои» (до двух лет лишения свободы), а также одного преступления, предусмотренного 213-й статьёй «Хулиганство» (до восьми лет лишения свободы). Кирилла Кокорина обвиняют в совершении трёх преступлений по 116-й статье и одного преступления по 213-й статье.