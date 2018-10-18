«Наихудшее развитие событий для них». Кокорин и Мамаев теперь обвиняемые
«СЭ» вместе с адвокатом Артуром Рохлиным объясняет, что изменилось в громком деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«СЭ» вместе с адвокатом Артуром Рохлиным объясняет, что изменилось в громком деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
В четверг Главное следственное управление главка столичной полиции предъявило обвинения фигурантам уголовного дела о побоях и хулиганстве. Также туда было передано третье уголовное дело.
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Неуказанный соучастник — предположительно, друг Мамаева и Кокориных, бывший футболист тверской «Волги» и подольского «Авангарда» Александр Протасовицкий. Кроме того, в качестве фигуранта дела указывалась имя друга и водителя Александра Кокорина — Геннадия Куропаткина.
Статья 116 УК РФ. Побои
— Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
Статья 213 УК РФ. Хулиганство
— Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
У них изменился статус. Теперь Кокорины и Мамаев — не подозреваемые, а обвиняемые. Но гораздо важнее даже то, в чем конкретно их обвиняют. Адвокат Артур Рохлин объяснил «СЭ» детали:
— До этого момента у них была неопределенность, был шанс отделаться по статье «Побои», а сейчас им предъявили обвинения по статье «Хулиганство». Была информация, что адвокаты Дениса Пака будут добиваться самой тяжкой статьи для фигурантов дела. И статья «Хулиганство» — это наихудшее развитие событий для них. Самая тяжкая статья из возможных. Наказание за «Побои» достаточно легкое, а за «Хулиганство» теоретически их могут лишить свободы на срок до 7 лет. Реальным он будет или условным, решит суд. Нонад ними повисает угроза.
Важно добавить, что по более легкой статье 116 возможно примирение, но 213-я этого не предусматривает. Всем четверым предъявлены обвинения в том числе и по статье «Хулиганство».
Кокорины, Мамаев и Протасовицкий подали апелляции на заключение под стражей. Они будут рассмотрены в Московском городском суде. В 10.00 будет рассмотрена апелляция Мамаева, в 10.30 — Кирилла Кокорина, в 11.00 — Александра Кокорина, в 11.30 — Протасовицкого. По словам Рохлина, это только промежуточная стадия, а с точки зрения обвинения ничего решаться не будет.
— Апелляция касается только избрания меры пресечения, а не решения вопроса об их виновности. — продолжает Рохлин. — Это промежуточная стадия. В пятницу с точки зрения обвинения решаться ничего не будет. Только когда закончится следствие, тогда будет решение по обвинению. А следствие закончится в течение двух месяцев. Правда, следствие может продлиться и дольше. Но это дело, по большому счету, простое, так что все должно решиться в течение двух месяцев.
Кокорины и Мамаев были взяты под стражу 11 октября, а Протасовицкий — 12-го. Они содержатся в СИЗО № 2, более известном как Бутырская тюрьма. Срок взятия под стражу — до 8 декабря.
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— Нужно знать, что предъявили каждому из фигурантов, — говорит адвокат. — Были же очные ставки, следствие выясняло роль каждого из них в каждом отдельном эпизоде. В