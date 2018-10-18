«Наихудшее развитие событий для них». Кокорин и Мамаев теперь обвиняемые

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Что случилось

В четверг Главное следственное управление главка столичной полиции предъявило обвинения фигурантам уголовного дела о побоях и хулиганстве. Также туда было передано третье уголовное дело.

В пресс-релизе на сайте ГУ МВД России по Москве написано: «В настоящее время А. Кокорину, П. Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении 2-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ “Побои” и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ “Хулиганство”. К. Кокорину предъявлены обвинения в совершении 3-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ».

Неуказанный соучастник — предположительно, друг Мамаева и Кокориных, бывший футболист тверской «Волги» и подольского «Авангарда» Александр Протасовицкий. Кроме того, в качестве фигуранта дела указывалась имя друга и водителя Александра Кокорина — Геннадия Куропаткина.

Что это за статьи

Статья 116 УК РФ. Побои

— Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, — наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 213 УК РФ. Хулиганство

— Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Что это значит

У них изменился статус. Теперь Кокорины и Мамаев — не подозреваемые, а обвиняемые. Но гораздо важнее даже то, в чем конкретно их обвиняют. Адвокат Артур Рохлин объяснил «СЭ» детали:

— До этого момента у них была неопределенность, был шанс отделаться по статье «Побои», а сейчас им предъявили обвинения по статье «Хулиганство». Была информация, что адвокаты Дениса Пака будут добиваться самой тяжкой статьи для фигурантов дела. И статья «Хулиганство» — это наихудшее развитие событий для них. Самая тяжкая статья из возможных. Наказание за «Побои» достаточно легкое, а за «Хулиганство» теоретически их могут лишить свободы на срок до 7 лет. Реальным он будет или условным, решит суд. Нонад ними повисает угроза.

Важно добавить, что по более легкой статье 116 возможно примирение, но 213-я этого не предусматривает. Всем четверым предъявлены обвинения в том числе и по статье «Хулиганство».

19 октября суд рассмотрит апелляцию игроков. На что это повлияет

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий подали апелляции на заключение под стражей. Они будут рассмотрены в Московском городском суде. В 10.00 будет рассмотрена апелляция Мамаева, в 10.30 — Кирилла Кокорина, в 11.00 — Александра Кокорина, в 11.30 — Протасовицкого. По словам Рохлина, это только промежуточная стадия, а с точки зрения обвинения ничего решаться не будет.

— Апелляция касается только избрания меры пресечения, а не решения вопроса об их виновности. — продолжает Рохлин. — Это промежуточная стадия. В пятницу с точки зрения обвинения решаться ничего не будет. Только когда закончится следствие, тогда будет решение по обвинению. А следствие закончится в течение двух месяцев. Правда, следствие может продлиться и дольше. Но это дело, по большому счету, простое, так что все должно решиться в течение двух месяцев.

Кокорины и Мамаев были взяты под стражу 11 октября, а Протасовицкий — 12-го. Они содержатся в СИЗО № 2, более известном как Бутырская тюрьма. Срок взятия под стражу — до 8 декабря.

Кому из фигурантов грозит более тяжкое наказание

Из пресс-релиза понятно, что больше всего досталось Кокорину-младшему — Кирилл обвиняется в совершении четырех преступлений, а три других фигуранта в трех. Но говорить о сроках заключения преждевременно.