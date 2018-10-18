Дзюба не поддерживает Кокорина публично. Это правильно?

Источник: Спорт-Экспресс

Особое мнение

Гоша Чернов. \

«Броманс»

В английском языке в 1990-е появился неологизм bromance — гибрид слов brother («брат) и romance («роман»). Этим термином за рубежом описывают близкие отношения между мужчинами, но обязательно дружеские. В мире футбола таких примеров много: Криштиану Роналду и Марселу, Давид Луиз и Тиагу Силва, Ройс и Левандовски, Ибрагимович и Максвелл… Роналдо как-то сказал, что спал в одной комнате с Роберто Карлосом чаще, чем в одной кровати с любой из женщин — это тоже явное доказательство «броманса».

В нашем футболе так можно охарактеризовать отношения двух нападающих «Зенита». «Мы с Дзюбой хорошие друзья, — рассказывал год назад об одноклубнике Кокорин. — Про него пишут много нелепого, но Артем — очень хороший парень. Он любит поговорить. В каких-то моментах это хорошо. И даже прекрасно — когда только приезжаешь на сборы, еще не уставший. Но прожив с ним дней 10−11 на сборах, чуть-чуть устаешь».

Оба афишировали свою дружбу в социальных сетях. Все помнят историю с «месседжем» и усами во время Кубка конфедераций, но за последний год в Инстаграме футболисты шутили и пожестче — правда, друг над другом. Например, в мае Кокорин опубликовал видеозапись, на которой видно, как он восстанавливается от разрыва крестообразных связок колена. В подписи форвард пошутил: «Дзю, после этого видео твое попадание на ЧМ под большим вопросом». Дзюба в комментариях отметил «шортики» Кокорина и назвал его «секси-мэном».

Летом игроки устроили своеобразную серию пенальти в сториз Инстаграма: бомбили друг друга мемами и коллажами. Дзюба подрисовывал лицо Кокорина к поросенку, а Кокорин примерял на Дзюбу свадебное платье. Пробив миллион подписчиков, Дзюба заметил: «Безумно приятно, особенно когда Кокорин из-за этого злится, изводится».

Молчание

Но в последние полторы недели капитан сборной России избегает всем известной темы. Избегает публично. На пресс-конференции перед матчем Лиги наций со Швецией Дзюбу спросили о ситуации, но он выдержал удар: «Может произойти что угодно, но мы не хотим сваливаться ни на какие темы, ни на какие разговоры. Есть околофутбол и есть футбол. Околофутбол обсуждают в специальных программах с Малаховым и где-то еще. А мы готовимся к матчу со Швецией, других разговоров не может быть. Даже обсуждений».

В Инстаграме Дзюба даже не заикался на тему Кокорина, хотя, к примеру, Алан Чочиев и Федор Смолов открыто поддержали сидящих в СИЗО футболистов. И многих молчание Дзюбы удивляет, ведь его слово сейчас ценнее речи любого адвоката. Да, напрямую на решение суда ни один футболист повлиять не может, но Дзюба в силах создать такой информационный фон, который подправит общественное мнение. Мы живем в мире, где массы прислушиваются к популярным людям с прочной репутацией. Если бы Дзюба сказал, что Мамаева и Кокорина сажать нельзя, то часть поклонников футболиста, которая поддерживала заключение игроков, наверняка бы изменила свое мнение.

Но почему Дзюба ничего не говорит? Вероятно, боится сказать лишнее. У него один из самых едких языков в российском футболе, и не раз из-за этого Артем страдал. Но одно дело, когда «язык мой — враг мой», а совсем другое, когда слова могут отразиться на приятеле. При этом Дзюба с легкостью мог бы озвучить заготовленную каким-нибудь умным товарищем речь, но она явно не будет искренней. Всегда видно, когда Дзюба на камеру говорит прописанные слова — он чаще всего похож на бездушного работа.

Личное важнее публичного

Не верю, что Дзюба «опопсел» и думает о своем имидже, которому может навредить любое упоминание негативной темы. Он точно не тщеславен и не делает все в точности так, как ему советуют пиар-менеджеры. Я уверен, что линия поведения Дзюбы выбрана им самим, и он просто не хочет стирать грань между личным и публичным. Заметьте, что форвард крайне редко публикует фотографии своей семьи и вообще старается оградить ее от внимания общества.

Кстати, жена Дзюбы Кристина через социальную сеть Ask.fm написала жене Кокорина Дарье Валитовой: «Дашулик, Саша, держитесь! Все образуется! Мы с вами». Никто и не сомневался, что Артем желает другу поскорее вернуться на свободу. Думаю, Дзюба еще на прошлой неделе отправил лично Кокорину слова поддержки. Обратную ситуацию просто невозможно представить — слишком дорог одному форварду «Зенита» другой.

Артем понимает, что сейчас в СМИ и так известная ситуация муссируется слишком активно. О Кокорине и Мамаеве спрашивают даже тех, кто напрямую к ним отношения не имеет — например, на открытой тренировке «Рубина» соответствующий вопрос задали Курбану Бердыеву. В эти дни любая фраза с упоминанием футболистов раскачивает информационное пространство, а мнение Дзюбы может его просто взорвать. Видимо, он считает, что публичное молчание в данной ситуации — наилучший вариант. Кокорин Мамаев и так сломали регулировку громкости в обществе.