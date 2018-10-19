Шамиль Газизов: Посещаемость домашних матчей «Уфы» пока удручает
Генеральный директор «Уфы» — о преодолении кризиса, посещаемости домашних матчей, Зинченко, Кокорине и Мамаеве.
Генеральный директор «Уфы» — о преодолении кризиса, посещаемости домашних матчей, Зинченко, Кокорине и Мамаеве.
— Последние два матча с «Енисеем» (2:1) и «Арсеналом» (1:1) — вселяют в вас оптимизм? Лед тронулся?
— Конечно. Мы
— В каких компонентах «Уфа» добавила в последнее время?
— Не хочу сейчас вдаваться именно в игру. Поначалу было непривычно выступать в довольно плотном графике, что сказывалось на результате. Но это тоже опыт, который нужно пройти. Чтобы в будущем быть сильнее и мудрее.
— Как дела у Кротова, который получил неприятную травму в последнем туре?
— С ним все в порядке. Он тренируется в общей группе. С большой долей вероятности, сыграет против «Рубина». Что касается нашего лазарета, то есть только мелкие повреждения.
— Болельщики «Уфы» признали люксембургского полузащитника Тилля лучшим игроком команды в сентябре. Выходит, трансфер представителя «экзотической» футбольной страны себя оправдал?
— Пока рано так говорить. В принципе, он стоил недорого. Сразу видели в нем потенциал. Но давайте еще наберемся терпением. Ясно, что Тилль — качественный футболист. Но продолжит ли прогрессировать? По моим ощущениям должен еще прибавить. Неординарный парень, который может сыграть довольно ярко, что и нравится болельщикам.
— От Сейдахмета ждете большего в этом сезоне?
— Здесь все объективно. Он в конце прошлого сезона был травмирован. Затем получил рецидив. Не прошел полноценные сборы с командой. Тяжело набирал форму, так как у нас было много игр. Сейчас вернулся в строй. Это очень серьезное подспорье. Считаю его большим талантом! Верим в него.
— Как оцените посещаемость домашних матчей «Уфы»?
— Я ей не доволен. Когда играли в Лиге Европе, стадион заполнялся. Даже на матче с «Домжале». А вот ситуация во внутреннем первенстве иная… Не скрою, она пока просто удручает.
— Почему так происходит?
— Масса причин. Возможно, мы не дорабатываем.
— К какому?
— Наверное, наш болельщик не должен быть обывателем. Нам надо приобрести такого зрителя, который будет с командой всегда. И в горе, и в радости. Долгое время в республике не было футбола на высшем уровне. Наверное, поколение болельщиков еще не сформировалось. Нужно еще немного подождать. Сначала все шли на стадион, так как это было в новинку. Сегодня
— На последний домашний матч пришло 3200 человек…
— Как я уже сказал выше, такая посещаемость удручает. Но нельзя на ситуацию смотреть в одном разрезе. Если будем зазывать болельщиков на каждом углу, не факт, что народ пойдет. Любовь к футболу, к зрелищу тоже надо воспитывать. Это же отдельная субкультура. Может быть, здесь мы не дорабатываем? Может быть, «Уфа» просто не дает зрителям зрелища? Может быть, нам надо играть агрессивнее, ярче? Здесь масса вариантов.
— А может быть, в «Уфе» сейчас просто нет яркого игрока, каким был Зинченко, на которого пойдет народ?
— Вот тут я с вами соглашусь. Абсолютно верно! Нужна звезда. Если мы ее не можем купить, значит, нам надо ее воспитать.
— И продать?
— Вот в том то и дело! Такова стратегия клуба. Звезды у нас долго не играют. Может быть, болельщик устал от того, что яркие футболисты покидают клуб. Но мы уже выбрали свой путь. Я считаю его верным в системе нынешних координат. Надеюсь, скоро регулярно будет играть у нас в основе хотя бы один наш воспитанник. Мы делаем на это ставку. Возможно, у болельщиков тогда и взыграют патриотические чувства.
— С Зинченко, кстати, не общаетесь? Не жалуется вам, что не играет в «Манчестер Сити»?
— Зная его потенциал и трудолюбие, уверен, Саша преодолеет все трудности. Надо признать, что он играет в одной из лучших команд мира. Это просто запредельный уровень! Парень конкурирует с такими футболистами! И мы, «Уфа», получается,
— В республике сменилась власть. Как это скажется на финансировании «Уфы»?
— Не думаю, что приоритеты поменяются. Знаю Радия Фаритовича Хабирова (исполняющий обязанности главы республики Башкортостан. — Прим."СЭ), то, как он относится к спорту, и у меня нет оснований ждать
— В заключение разговора — о злободневной теме. Сразу после инцидента с участием Кокорина и Мамаева вы сказали: «Мы по
— Поясню. Я тогда подчеркнул — по
— Вы не раз говорили, что наши клубы должны больше ориентироваться на внешний рынок. После этой истории нет опасения, что европейские скауты станут обращать на российских игроков еще меньше внимания?
— Конечно, история ударит по имиджу российского футбола. Но, надеюсь, плеяда молодых игроков пойдет за Головиным и изменит образ русских футболистов на Западе. У нас хватает талантов, которые гораздо моложе Кокорина и Мамаева. Надеюсь, эта группа футболистов сможет закрепиться в Европе. Бесспорно, это сложный путь. Многое зависит не только от самих ребят, но и от менеджмента клубов. Сейчас нам всем надо держать кулаки за Сашу Головина. Пусть у него все получится в «Монако», пусть докажет, что российские футболисты способны эффективно выступать за рубежом.