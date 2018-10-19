Шамиль Газизов: Посещаемость домашних матчей «Уфы» пока удручает

Источник: Спорт-Экспресс

Звезды у нас долго не задерживаются

— Последние два матча с «Енисеем» (2:1) и «Арсеналом» (1:1) — вселяют в вас оптимизм? Лед тронулся?

— Конечно. Мы чуть-чуть очухались. Но если сравнивать с прошлым сезоном, по этой дистанции набрали лишь на одно очко меньше — 9 против 10. То есть, отстаем недалеко от себя самих прошлогодних. Безусловно, 15-е место — неприятное. Две трети чемпионата еще впереди, будем догонять. Я вижу, как работает тренерский штаб, как выкладываются ребята. Да, что-то не получается. Но, думаю, мы преодолеем кризис.

— В каких компонентах «Уфа» добавила в последнее время?

— Не хочу сейчас вдаваться именно в игру. Поначалу было непривычно выступать в довольно плотном графике, что сказывалось на результате. Но это тоже опыт, который нужно пройти. Чтобы в будущем быть сильнее и мудрее.

— Как дела у Кротова, который получил неприятную травму в последнем туре?

— С ним все в порядке. Он тренируется в общей группе. С большой долей вероятности, сыграет против «Рубина». Что касается нашего лазарета, то есть только мелкие повреждения.

— Болельщики «Уфы» признали люксембургского полузащитника Тилля лучшим игроком команды в сентябре. Выходит, трансфер представителя «экзотической» футбольной страны себя оправдал?

— Пока рано так говорить. В принципе, он стоил недорого. Сразу видели в нем потенциал. Но давайте еще наберемся терпением. Ясно, что Тилль — качественный футболист. Но продолжит ли прогрессировать? По моим ощущениям должен еще прибавить. Неординарный парень, который может сыграть довольно ярко, что и нравится болельщикам.

— От Сейдахмета ждете большего в этом сезоне?

— Здесь все объективно. Он в конце прошлого сезона был травмирован. Затем получил рецидив. Не прошел полноценные сборы с командой. Тяжело набирал форму, так как у нас было много игр. Сейчас вернулся в строй. Это очень серьезное подспорье. Считаю его большим талантом! Верим в него.

— Как оцените посещаемость домашних матчей «Уфы»?

— Я ей не доволен. Когда играли в Лиге Европе, стадион заполнялся. Даже на матче с «Домжале». А вот ситуация во внутреннем первенстве иная… Не скрою, она пока просто удручает.

— Почему так происходит?

— Масса причин. Возможно, мы не дорабатываем. Где-то не оправдываем чаяний болельщиков, их амбиции. Возможно, есть вопросы к маркетингу, рекламе. В принципе, я уже пришел к одному выводу.

— К какому?

— Наверное, наш болельщик не должен быть обывателем. Нам надо приобрести такого зрителя, который будет с командой всегда. И в горе, и в радости. Долгое время в республике не было футбола на высшем уровне. Наверное, поколение болельщиков еще не сформировалось. Нужно еще немного подождать. Сначала все шли на стадион, так как это было в новинку. Сегодня кому-то не нравится игра, кому-то что-то еще. Я убежден на 100 процентов, что мы не дорабатываем. И вместе с тем болельщик должен сформироваться вместе с клубом. Радует, что на футбол ходят молодые люди с детьми. Вот это потенциально наш «электорат» — те, кто будут платить и приходить на игры. То есть, сейчас мы создаем задел себе на будущее. Это долгий и сложный путь.

— На последний домашний матч пришло 3200 человек…

— Как я уже сказал выше, такая посещаемость удручает. Но нельзя на ситуацию смотреть в одном разрезе. Если будем зазывать болельщиков на каждом углу, не факт, что народ пойдет. Любовь к футболу, к зрелищу тоже надо воспитывать. Это же отдельная субкультура. Может быть, здесь мы не дорабатываем? Может быть, «Уфа» просто не дает зрителям зрелища? Может быть, нам надо играть агрессивнее, ярче? Здесь масса вариантов.

— А может быть, в «Уфе» сейчас просто нет яркого игрока, каким был Зинченко, на которого пойдет народ?

— Вот тут я с вами соглашусь. Абсолютно верно! Нужна звезда. Если мы ее не можем купить, значит, нам надо ее воспитать.

— И продать?

— Вот в том то и дело! Такова стратегия клуба. Звезды у нас долго не играют. Может быть, болельщик устал от того, что яркие футболисты покидают клуб. Но мы уже выбрали свой путь. Я считаю его верным в системе нынешних координат. Надеюсь, скоро регулярно будет играть у нас в основе хотя бы один наш воспитанник. Мы делаем на это ставку. Возможно, у болельщиков тогда и взыграют патриотические чувства.

Держим кулаки за Головина

— С Зинченко, кстати, не общаетесь? Не жалуется вам, что не играет в «Манчестер Сити»?

— Зная его потенциал и трудолюбие, уверен, Саша преодолеет все трудности. Надо признать, что он играет в одной из лучших команд мира. Это просто запредельный уровень! Парень конкурирует с такими футболистами! И мы, «Уфа», получается, каким-то боком в этом тоже поучаствовали (улыбается). Так что можем гордиться и продолжаем верить в Сашу. Надеюсь, он будет играть в основе «Сити».

— В республике сменилась власть. Как это скажется на финансировании «Уфы»?

— Не думаю, что приоритеты поменяются. Знаю Радия Фаритовича Хабирова (исполняющий обязанности главы республики Башкортостан. — Прим."СЭ), то, как он относится к спорту, и у меня нет оснований ждать чего-то плохого.

— В заключение разговора — о злободневной теме. Сразу после инцидента с участием Кокорина и Мамаева вы сказали: «Мы по морально-этическим соображениям не имеем права их подписывать». Не поменяли свою точку зрения за последние дни?

— Поясню. Я тогда подчеркнул — по морально-этическим нормам. Будет неправильно позвать Мамаева и Кокорина, если «Краснодар» и «Зенит» от них откажутся. Такой вот был подтекст. Мы должны поддерживать коллег. А то, что ребята совершили… За такое правонарушение они должны ответить перед судом. Случай, конечно, нехороший. Теперь им придется очень серьезно ответить.

— Вы не раз говорили, что наши клубы должны больше ориентироваться на внешний рынок. После этой истории нет опасения, что европейские скауты станут обращать на российских игроков еще меньше внимания?