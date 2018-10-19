«Зенит» против «Динамо», чемпион против «Ростова»: стартует 11-й тур РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Предстоящий тур станет первым после скандала с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Две потасовки с участием игроков произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». В пятницу пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов сообщил, что братьям Александру и Кириллу Кокориным, а также Мамаеву и еще одному соучастнику предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

«Динамо» — «Зенит»: матч повышенной опасности

В центральном матче тура московское «Динамо» в воскресенье в Химках примет петербургский «Зенит». «Бело-голубые» не выигрывают на протяжении четырех туров и располагаются в зоне стыковых игр. Команда с берегов Невы, которая потерпела всего одно поражение, с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя возглавляет турнирную таблицу.

Встречи «Динамо» и «Зенита» нередко приковывают к себе внимание неспортивными моментами. Болельщики этих клубов являются одними из самых непримиримых противников в российском футболе. Последние две победы над петербуржцами «Динамо» одержало не на поле, а после решений Российского футбольного союза (РФС), когда «Зениту» засчитывали технические поражения.

В ноябре 2012 года вратарь «Динамо» Антон Шунин пострадал от петарды, брошенной болельщиками «Зенита», и получил ожог роговицы глаза. В мае 2014 года фанаты прорвались на поле петербургского стадиона «Петровский», игра была остановлена арбитром. Один из выбежавших на поле фанатов ударил защитника «Динамо» Владимира Граната по лицу. Футболисту был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей лица».

Свою последнюю «спортивную» победу над «Зенитом» динамовцы одержали в марте 2012 года в ¼ финала Кубка России, а в национальном чемпионате «Динамо» выигрывало в мае 2009 года. В предстоящем матче «бело-голубые» не смогут рассчитывать на защитника Владимира Рыкова, который перенес операцию по поводу паховой грыжи.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы не принимал участие в матчах сборной России в Лиге наций с командами Швеции (0:0) и Турции (2:0), и пока нет информации относительно его участия в воскресной встрече. «Зенит» по известным причинам долгое время не сможет рассчитывать на Кокорина.

Проблемы «Анжи» перед матчем с ЦСКА

Занимающий вторую строчку «Краснодар», который заявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым, в воскресенье примет грозненский «Ахмат». Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что команда из Грозного готова пригласить Кокорина и Мамаева после окончания всех разбирательств. Главу Чечни поддержал главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов.

«Я посоветовался с руководством футбольного клуба “Ахмат”, мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдёт завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде, — написал Кадыров в своем Telegram-канале. — Мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено».

Начнется тур в пятницу. «Ростов», располагающийся на третьей строчке, в Москве сыграет с действующим чемпионом страны «Локомотивом», который после десяти игр занимает седьмое место. Столичный ЦСКА в Каспийске сыграет с испытывающим финансовые трудности «Анжи», который в настоящее время базируется в Подольске.

Ранее генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил РИА Новости, что из-за финансовых проблем клуб не может купить билеты на самолет, но затем «Анжи» нашел средства для перелета в Махачкалу. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к клубу из Дагестана, игроки решили не бойкотировать матч с ЦСКА.

«Спартак», в десятом туре прервавший четырехматчевую серию без побед, в воскресенье примет тульский «Арсенал». Казанский «Рубин» в субботу на выезде сыграет с занимающей предпоследнее место «Уфой». Замыкающий турнирную таблицу красноярский «Енисей» в субботу в гостях встретится с «Оренбургом».