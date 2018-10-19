Профсоюз футболистов и тренеров не исключает ухода Глушакова из «Спартака» бесплатно

— Ситуация с Глушаковым становится напряженной, потому что он уже долго находится в молодежной команде, — приводит телеканал «360» на своем сайте слова Грамматикова. — Могу привести наш случай, когда мы представляли игрока Салкича. Он был переведен в молодежную команду тульского «Арсенала» на длительное время. Когда игрок расторг контракт с клубом, то заявление о расторжении признали необоснованным. Однако клубу не присудили компенсацию, поскольку расценили поведение клуба как отказ видеть в игроке какую-либо ценность. Если это решение применять сегодня к ситуации с Глушаковым, то последствия в случае дальнейшего расторжения контракта по каким-либо причинам могут быть неблагоприятными для клуба. Прецедент есть — решение Лозаннского суда.