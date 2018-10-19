Каррера готовится отпраздновать юбилей

Источник: Спорт-Экспресс

0 голов забил «Арсенал» «Спартаку» в гостях, потерпев три поражения (мячи 0−7). Любопытно, что встречи этих команд в Туле также всегда завершались с сухим счетом — дважды сильнее были «канониры» (1:0 и 3:0), однажды — красно-белые (1:0).

1 из восьми последних матчей «Урала» и «Крыльев Советов» закончился победой одной из команд. Эта пара является одной из самых миролюбивых в высшем дивизионе: в 16 встречах зафиксировано 10 ничьих (+3=10−3, мячи 20−18 в пользу «шмелей»).

3 первых очных встречи выиграл Валерий Карпин у Юрия Семина, будучи главным тренером «Спартака» (мячи 8−3). А вот в единственном матче во главе «Ростова» 49-летний специалист уступил — 0:1.

4 гостевых поражения потерпел в текущем сезоне «Енисей» (мячи 1−8). Красноярцы остаются единственным клубом, не взявшим ни одного балла на выезде. Ближайший соперник сибиряков — «Оренбург» — по домашним очкам опережает только «Анжи» (+1=1−2, мячи 3−4).

5 побед над «Локомотивом» одержал в чемпионате России «Ростов» (+5=15−28, мячи 32−77). При этом начиная с мая 2014 года южане выиграли четыре матча из девяти (+4=1−4, мячи 7−7).

6 гостевых матчей подряд закончил вничью «Рубин» (мячи 6−6). Гостевая беспроигрышная серия подопечных Курбана Бердыева началась 2 марта 2018 года и растянулась уже на 10 туров (+2=8−0, мячи 12−8).

7 очков набрал «Анжи» в трех последних турах премьер-лиги (+2=1−0, мячи 3−1). На этом отрезке недавний аутсайдер делит первое место с «Рубином» (+2=1−0, мячи 5−3).

8 матчей составляет беспроигрышная серия ЦСКА в противостоянии с «Анжи» (+5=3−0, мячи 14−3). Последняя победа махачкалинцев пришлась на декабрь 2012 года, когда команда Гуса Хиддинка добилась успеха со счетом 2:0.

9 поражений от «Краснодара» потерпели команды Рашида Рахимова (+1=1−9, мячи 5−18). Единственную победу главный тренер «Ахмата» одержал в декабре 2016 года (2:1), после чего с «быками» не встречался.

10 побед одержал «Краснодар» над «Ахматом» в премьер-лиге (+10=1−5, мячи 25−17). Столь же часто «быки» обыгрывали «Амкар» (+10=5−1, мячи 25−13) и «Рубин» (+10=2−3, мячи 21−13).

11 голов забил Федор Чалов в 11 последних матчах. Помимо семи мячей в премьер-лиге форвард ЦСКА огорчал «Викторию» в Лиге чемпионов и сборные Македонии и Австрии (дважды) в отборочном турнире молодежного чемпионата Европы.

16 очков набрал «Зенит» в шести последних матчах с «Динамо» (+5=1−0, мячи 11−4). Сдержать сине-бело-голубых москвичам удалось только в сентябре 2017 года — на «Арене Химки» была зафиксирована нулевая ничья.

21 поражение от «Зенита» потерпело «Динамо» в высшем российском дивизионе (+9=14−21, мячи 43−59). Чаще бело-голубые уступали только двум соперникам — «Локомотиву» (24 раза) и «Спартаку» (27).

49 побед одержал в качестве главного тренера «Спартака» Массимо Каррера (+49=19−20, мячи 134−97). Юбилейный успех может прийти к итальянцу в юбилейном же 70-м матче премьер-лиги (+42=14−13, мячи 103−66).

99 очков (по трехочковой системе) набрал «Локомотив» в матчах с «Ростовом» в высшем дивизионе (+28=15−5, мячи 77−32). Железнодорожники могут стать второй командой, разменявшей сотню в противостоянии с одним соперником. 108 баллов «Спартаку» удалось взять в противостоянии с «Крыльями» (+33=9−6, мячи 99−38).

120 сухих матчей провел в чемпионатах России Сергей Рыжиков. В ближайшем туре голкипер «Крыльев Советов» может сравняться по числу «сухарей» с Вячеславом Малафеевым. Больше игр на ноль имеют в активе Игорь Акинфеев (189) и Сергей Овчинников (129).

291-й матч в высшем дивизионе проведет в ближайшее воскресенье Артем Дзюба. По числу игр в элите российского футбола форвард «Зенита» сравняется с делящими 39-е место Андреем Аршавиным, Владимиром Маминовым и Александром Кульчием.

296 минут «Динамо» не может огорчить «Зенит» на своем поле. После гола Балажа Джуджака в августе 2013 года бело-голубые потерпели два домашних поражения (0:1 и 0:3) и добились нулевой ничьей.