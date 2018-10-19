Агент Смолова: Зимой три раза контактировали с «Манчестер Юнайтед»

Источник: РИА "Новости"

«До чемпионата мира мы получили от «Краснодара» обещание о продлении контракта. Но после турнира позиция, видимо, изменилась, и разговоры утихли. Возникло чёткое понимание, что его время в «Краснодаре» подошло к концу. Плюс, у Фёдора по-прежнему было желание поиграть в Европе. Имелись предложения, на бумаге, как положено.

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От кого? Самое конкретное от «Вест Хэма». Был интерес со стороны «Уотфорда». Зимой три раза мы контактировали с «МЮ», были у них в офисе. Но надо понимать — в тех клубах, куда действительно хотелось, Фёдор не являлся первой опцией. А чтобы туда попасть, должны сойтись обстоятельства. Либо отпасть первые опции по каким-то причинам, либо яркое выступление Смолова на ЧМ. Например, мы общались с «Наполи», «Вольфсбургом», «Севильей», «Атлетико». Все эти клубы держали Федю как опцию, но ждали чемпионата мира.