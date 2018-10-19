Агент Смолова: Зимой три раза контактировали с «Манчестер Юнайтед»
Агент Фёдора Смолова Кахор Муминов рассказал, в каких клубах нападающий мог продолжить свою карьеру до перехода в «Локомотив».
Агент Фёдора Смолова Кахор Муминов рассказал, в каких клубах нападающий мог продолжить свою карьеру до перехода в «Локомотив».
«До чемпионата мира мы получили от «Краснодара» обещание о продлении контракта. Но после турнира позиция, видимо, изменилась, и разговоры утихли. Возникло чёткое понимание, что его время в «Краснодаре» подошло к концу. Плюс, у Фёдора
От кого? Самое конкретное от «Вест Хэма». Был интерес со стороны «Уотфорда». Зимой три раза мы контактировали с «МЮ», были у них в офисе. Но надо понимать — в тех клубах, куда действительно хотелось, Фёдор не являлся первой опцией. А чтобы туда попасть, должны сойтись обстоятельства. Либо отпасть первые опции по
По «Вест Хэму». Из Лондона пришла бумага, действительно, было предложение на столе. Мы общались с президентом клуба. А потом выяснилось, что тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес был против покупки. Он всё время в разговоре возвращался к неудачному опыту Билялетдинова в «Эвертоне». Как и спортивный директор, ныне уволенный уже, Тони Генри. Тот прославился тем, что практически в открытую выступал против приобретения темнокожих, русских и