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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Смолова: Зимой три раза контактировали с «Манчестер Юнайтед»

Агент Фёдора Смолова Кахор Муминов рассказал, в каких клубах нападающий мог продолжить свою карьеру до перехода в «Локомотив».

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Источник: РИА "Новости"

«До чемпионата мира мы получили от «Краснодара» обещание о продлении контракта. Но после турнира позиция, видимо, изменилась, и разговоры утихли. Возникло чёткое понимание, что его время в «Краснодаре» подошло к концу. Плюс, у Фёдора по-прежнему было желание поиграть в Европе. Имелись предложения, на бумаге, как положено.

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От кого? Самое конкретное от «Вест Хэма». Был интерес со стороны «Уотфорда». Зимой три раза мы контактировали с «МЮ», были у них в офисе. Но надо понимать — в тех клубах, куда действительно хотелось, Фёдор не являлся первой опцией. А чтобы туда попасть, должны сойтись обстоятельства. Либо отпасть первые опции по каким-то причинам, либо яркое выступление Смолова на ЧМ. Например, мы общались с «Наполи», «Вольфсбургом», «Севильей», «Атлетико». Все эти клубы держали Федю как опцию, но ждали чемпионата мира.

По «Вест Хэму». Из Лондона пришла бумага, действительно, было предложение на столе. Мы общались с президентом клуба. А потом выяснилось, что тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес был против покупки. Он всё время в разговоре возвращался к неудачному опыту Билялетдинова в «Эвертоне». Как и спортивный директор, ныне уволенный уже, Тони Генри. Тот прославился тем, что практически в открытую выступал против приобретения темнокожих, русских и почему-то итальянцев. Мы почувствовали неоднозначность позиции «Вест Хэма» по Смолову и взяли паузу. А ближе к закрытию окна президент «молотобойцев» вновь вышел на связь и, извинившись, предложил обсудить вариант с арендой. Что, в свою очередь, категорически не устраивало «Краснодар», — сказал агент форварда.

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