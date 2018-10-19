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10:20 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-нападающий ЦСКА Гогниев завершил игровую карьеру

Бывший форвард московского ЦСКА и екатеринбургского «Урала» Спартак Гогниев принял решение завершить игровую карьеру, сообщает «15-ый регион».

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Источник: РИА "Новости"

«Я принял решение завершить игровую карьеру. В настоящее время прохожу обучение на тренерскую лицензию категории А», — заявил 37-летний футболист.

За свою 20-летнюю карьеру Гогниев забил свыше 150 мячей. Он является единственным в России футболистом, который поражал ворота соперников в составах шести разных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

В разные годы Гогниев, помимо ЦСКА и «Урала», выступал за московское «Динамо», «Ростов», «Кубань», «Краснодар», «Аланию», «Ротор», «Сатурн», КАМАЗ, «Иристон» и «Автодор». В составе ЦСКА нападающий стал чемпионом России (2003) и обладателем Кубка страны (2002).

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