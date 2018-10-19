Экс-нападающий ЦСКА Гогниев завершил игровую карьеру

Источник: РИА "Новости"

«Я принял решение завершить игровую карьеру. В настоящее время прохожу обучение на тренерскую лицензию категории А», — заявил 37-летний футболист.

За свою 20-летнюю карьеру Гогниев забил свыше 150 мячей. Он является единственным в России футболистом, который поражал ворота соперников в составах шести разных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).