Орлов: Паредес играет, как Аршавин. С Дзюбой это происходит всё чаще

«Главное в футболе — принятие решения до того, как получил мяч. Чем раньше момент принятия решения, тем перспективнее дальнейшие действия. Как в шахматах. Футбол — это на самом деле шахматы. Клопп, Моуринью всегда требуют от игроков в первую очередь думать! Предвидеть надо, что будет происходить, считать ходы, а не смотреть под ноги, опустив голову. Смольникову в матче с «Анжи» для начала надо было просто отбить мяч, который летел на него. Отбрось на два-три метра хотя бы — уже другая игровая ситуация. Это и есть ошибка в принятии решения, это и есть класс игрока.