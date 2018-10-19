Орлов: Паредес играет, как Аршавин. С Дзюбой это происходит всё чаще
Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, кто из игроков «Зенита» быстрее принимает решение при работе с мячом.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, кто из игроков «Зенита» быстрее принимает решение при работе с мячом.
«Главное в футболе — принятие решения до того, как получил мяч. Чем раньше момент принятия решения, тем перспективнее дальнейшие действия. Как в шахматах. Футбол — это на самом деле шахматы. Клопп, Моуринью всегда требуют от игроков в первую очередь думать! Предвидеть надо, что будет происходить, считать ходы, а не смотреть под ноги, опустив голову. Смольникову в матче с «Анжи» для начала надо было просто отбить мяч, который летел на него. Отбрось на
Часто такое происходит у Александра Ерохина, у Далера Кузяева — они принимают решение только после получения мяча. А на самом деле класс игрока — успеть раньше это сделать. Так ведь играл Андрей Аршавин, сейчас — Леандро Паредес. У Артёма Дзюбы это сейчас происходит всё чаще. И важно мяч не на месте принимать, а, предвидя развитие ситуации, сразу уходить в перспективную сторону. Вспомните Халка: он хоть и большой, а сразу уходил, приняв мяч, с этой точки. Вот тогда первый ход всегда будет за форвардом — нападающий играет белыми! Ты должен сделать первый ход неожиданным — это навеки, это аксиома для футбола", — цитирует Орлова «Спорт уик-энд».