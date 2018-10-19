Дело Кокорина и Мамаева расследуют 18 следователей

«В настоящее время по делу сформирована следственная группа — 18 следователей», — сказал защитник на заседании Мосгорсуда, который рассматривает жалобы на арест фигурантов.
Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.