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11:17 (мск), источник: Р-Спорт

Дело Кокорина и Мамаева расследуют 18 следователей

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Делом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о хулиганстве занимаются сразу 18 следователей, заявил в пятницу адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов.

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«В настоящее время по делу сформирована следственная группа — 18 следователей», — сказал защитник на заседании Мосгорсуда, который рассматривает жалобы на арест фигурантов.

Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

Серьезный поворот в деле Кокорина и Мамаева
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00:27 (мск)© Ньюстюб
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