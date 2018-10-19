Дело Кокорина и Мамаева расследуют 18 следователей

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«В настоящее время по делу сформирована следственная группа — 18 следователей», — сказал защитник на заседании Мосгорсуда, который рассматривает жалобы на арест фигурантов.

Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.