Суд отказался освободить Мамаева из-под стражи

Источник: РИА "Новости"

«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», — огласила решение судья.

Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу его адвоката Игоря Бушманова, который просил освободить его из-под стражи и избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, разрешив тренироваться вместе с одноклубниками из ФК «Краснодар».

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Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.