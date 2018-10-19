Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Анжи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Десна
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Алавес
Все события
Фоторепортажи
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
11:37 (мск), источник: Р-Спорт

Суд отказался освободить Мамаева из-под стражи

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным заключение под стражу футболиста Павла Мамаева, обвиняемого в хулиганстве и побоях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», — огласила решение судья.

Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу его адвоката Игоря Бушманова, который просил освободить его из-под стражи и избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, разрешив тренироваться вместе с одноклубниками из ФК «Краснодар».

Читайте также
Дело Кокорина и Мамаева расследуют 18 следователей

Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Это может ухудшить ситуацию: Кокорин сделал новое признание
Виски Макгрегора: полный ужас или напиток, достойный чемпиона?
В Буэнос-Айресе завершились III юношеские Олимпийские игры
Российский голкипер признан первой звездой матча НХЛ
Делом Кокорина и Мамаева занимаются сразу 18 следователей
Отец Нурмагомедова простил Макгрегора и пригласил в Дагестан
Агент Смолова: Зимой 3 раза контактировали с «Манчестер Юнайтед»
Автогол сборной России, в который невозможно поверить (видео)
Букмекеры ждут победы «Локомотива» в матче с «Ростовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь