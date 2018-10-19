Суд отказался освободить Мамаева из-под стражи
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным заключение под стражу футболиста Павла Мамаева, обвиняемого в хулиганстве и побоях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным заключение под стражу футболиста Павла Мамаева, обвиняемого в хулиганстве и побоях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», — огласила решение судья.
Таким образом, она отклонила апелляционную жалобу его адвоката Игоря Бушманова, который просил освободить его
Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.