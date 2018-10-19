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12:42 (мск), источник: Р-Спорт

Полузащитник ЦСКА примерил чемпионский пояс Нурмагомедова

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов примерил чемпионский пояс бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова.

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В начале октября в рамках турнира UFC 229 Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона организации в легком весе.

В пятницу «Анжи» примет ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее сообщалось, что Нурмагомедов, родиной которого является Дагестан, нанесет первый удар по мячу в предстоящей встрече.

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