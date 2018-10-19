Полузащитник ЦСКА примерил чемпионский пояс Нурмагомедова
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов примерил чемпионский пояс бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Хетаг Хосонов примерил чемпионский пояс бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова.
В начале октября в рамках турнира UFC 229 Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона организации в легком весе.
В пятницу «Анжи» примет ЦСКА в матче 11-го тура Российской