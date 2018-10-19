Полузащитник ЦСКА примерил чемпионский пояс Нурмагомедова

В начале октября в рамках турнира UFC 229 Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона организации в легком весе.

В пятницу «Анжи» примет ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее сообщалось, что Нурмагомедов, родиной которого является Дагестан, нанесет первый удар по мячу в предстоящей встрече.