Семак рассчитывает на возвращение Кокорина в состав «Зенита»

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

«Рассчитывали и рассчитываем на возвращение Кокорина. Абсолютно его поступок нельзя описать никакими словами, все прекрасно видели. Я рад, что это событие не понесло более серьезных последствий. Слава богу никто не умер, и никого не покалечили», — сказал Семак.

Тренер «Зенита» отметил, что ошибки бывают у всех, «и за них нужно нести адекватное, справедливое наказание». «Но лично мне очень бы хотелось, чтобы ребята продолжали заниматься своим делом и чтобы этот урок и достаточно серьезное наказание, которое они уже понесли, стали сигналом взять веники и что-то подмести внутри себя», — добавил он.

Семак выразил надежду, что наказание, которому подвергнется Кокорин, будет соразмерным совершенному. «Закон есть, он должен быть, и если мы начнем, пускай даже с ребят, стараться быть справедливыми в каждом конкретном случае, это будет хорошо для всего нашего общества. Я надеюсь, что наказание, которое будет, а оно естественно будет, и должно быть, и со стороны закона, и со стороны клуба, бесспорно, и это правильно, оно будет абсолютно адекватным проступкам, которые они совершили», — сказал Семак.

Дело футболистов

Тверской суд Москвы в рамках этого дела арестовал до 8 декабря Кокорина, футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, брата Кокорина Кирилла и Александра Протасовицкого.

8 октября они стали участниками двух конфликтов с дракой в центре столицы. Первый произошел около 08:30 мск, когда несколько мужчин напали на водителя машины «Мерседес» у гостиницы «Пекин». Они избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). После этого компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.