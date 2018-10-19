На обучение в магистратуре Акинфеев потратит более 300 тысяч рублей

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Согласно приказу о зачислении, размещенному на сайте вуза, Акинфеев с 1 сентября зачислен в очно-заочную (вечернюю) магистратуру вуза по направлению «Менеджмент», набрав 78 баллов. Первого октября голкипер объявил о завершении карьеры в сборной России. Ранее 32-летний спортсмен окончил Московскую государственную академию физической культуры (МГАФК), защитив диплом в 2008 году.

Акинфеев принимал участие в домашнем чемпионате мира по футболу, который завершился 15 июля. Сборная добралась до четвертьфинала, в котором уступила хорватам в серии послематчевых пенальти седьмого июля.

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«Экзамены он сдавал во время приемной кампании. Он поступил на очно-заочную форму по направлению экономики и управления в магистратуру», — сказали РИА Новости в пресс-службе РГУ им. Губкина.

По правилам приема в вузы РФ прием заявлений на вечернюю форму магистратуры в РГУ им. Губкина проходил с 20 июня по 20 июля, оригиналы документов принимались до 29 августа. Продолжительность обучения на очно-заочном отделении магистратуры продолжится 2,5 года, стоимость составит 135,5 тысячи рублей.