За реальный срок для Кокорина и Мамаева выступают 40% россиян

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Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Следом были задержаны еще два фигуранта, в том числе брат Кокорина.

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Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

Как показал опрос «ФОМнибус», об инциденте известно 80% россиян. На вопрос «Какое наказание, на ваш взгляд, следовало бы назначить футболистам П. Мамаеву и А. Кокорину?» 40% из всех опрошенных ответили, что Кокорина и Мамаева нужно наказать реальным сроком, 18% выступают за назначение штрафа для футболистов, по 15% россиян выступают за исправительные работы и условный срок.

При этом на вопрос «Независимо от того, какое решение примет суд, как вы считаете, следует или не следует футбольным клубам “Краснодар” и “Зенит” разорвать действующие контракты с П. Мамаевым и А. Кокориным?» 49% опрошенных ответили, что следует, и только 14% респондентов считают, что не следует.