Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Анжи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Десна
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Алавес
Все события
Фоторепортажи
12Дебют Еременко в «Спартаке»
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
14:14 (мск), источник: Р-Спорт

За реальный срок для Кокорина и Мамаева выступают 40% россиян

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Больше трети россиян считают, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев должны получить реальный срок за избиение трех человек, говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Следом были задержаны еще два фигуранта, в том числе брат Кокорина.

Читайте также
Мосгорсуд отказался освободить Кокорина из СИЗО

Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

Как показал опрос «ФОМнибус», об инциденте известно 80% россиян. На вопрос «Какое наказание, на ваш взгляд, следовало бы назначить футболистам П. Мамаеву и А. Кокорину?» 40% из всех опрошенных ответили, что Кокорина и Мамаева нужно наказать реальным сроком, 18% выступают за назначение штрафа для футболистов, по 15% россиян выступают за исправительные работы и условный срок.

При этом на вопрос «Независимо от того, какое решение примет суд, как вы считаете, следует или не следует футбольным клубам “Краснодар” и “Зенит” разорвать действующие контракты с П. Мамаевым и А. Кокориным?» 49% опрошенных ответили, что следует, и только 14% респондентов считают, что не следует.

Опрос «ФОМнибус» проводился 13—14 октября в 104 населенных пунктах в 53 субъектах Российской Федерации. В исследовании приняли участие 1,5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Мамаев и братья Кокорины извинились перед потерпевшими
Во время загрузки произошла ошибка.
17 октября© Ньюстюб
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Это может ухудшить ситуацию: Кокорин сделал новое признание
Шарапова впервые показала бойфренда
10 миллионов за свободу: Кокориных и Мамаева не отпустили домой
На учебу в магистратуре Акинфеев потратит более 300 тысяч рублей
Семак рассчитывает на возвращение Кокорина в состав «Зенита»
Определились победительницы «Кубка Кремля» в парном разряде
Вратарь «Нефтехимика» едва не подрался с голкипером «Витязя»
Автогол сборной России, в который невозможно поверить (видео)
Букмекеры ждут победы «Локомотива» в матче с «Ростовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь