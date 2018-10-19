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13:56 (мск), источник: Р-Спорт

Мосгорсуд отказался освободить Кокорина из СИЗО

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным арест футболиста Александра Кокорина, обвиняемого в хулиганстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Источник: РИА "Новости"

«Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — огласила решение судья.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката Олега Попова. По решению суда, Кокорин останется под стражей до 8 декабря.

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Освободиться из СИЗО нападающему ФК «Зенит» не помогло личное поручительство главного тренера Сергея Семака и коллективное письмо от одноклубников, которые охарактеризовали его как «одного из самых ярких нападающих России», «доброго и ответственного», участника благотворительных акций.

Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

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