Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Анжи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Десна
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Алавес
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Глушакова помог «Спартаку» разгромить «Арсенал» в молодёжном первенстве

Сегодня, 19 октября, на четвёртом поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве состоялся матч 11-го тура первенства России среди молодёжных команд между «Спартаком» и тульским «Арсеналом».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Хозяева открыли счёт уже на первой минуте — дебютным голом за молодёжную команду отметился полузащитник Денис Глушаков, который ранее был отстранён от работы с основным составом по решению главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Лишь на первой добавленной минуте к основному времени первого тайма «Спартак» удвоил своё преимущество благодаря голу Данилы Прошлякова. На 64-й минуте матча счёт до разгромного довёл Илья Мазуров, а спустя 10 минут окончательный результат матча зафиксировал Кирилл Фольмер — 4:0.

В параллельной встрече, которая проходила в Оренбурге на стадионе «Газовик», «Оренбург» принимал «Енисей».

Хозяева добились победы со счётом 1:0. Единственным голом в начале встречи, на 8-й минуте, отметился нападающий Артём Галаджан.

Дарья Глушакова: развод с Денисом
Во время загрузки произошла ошибка.
15:42 (мск)© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Испанская подруга Дениса Черышева помогла ему стать звездой!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
10 миллионов за свободу: Кокориных и Мамаева не отпустили домой
На учебу в магистратуре Акинфеев потратит более 300 тысяч рублей
«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игры ЦСКА и «Локомотива» в ЛЧ
Главный тренер хоккейного «Спартака» ушел в отставку
Вратарь «Нефтехимика» едва не подрался с голкипером «Витязя»
Мадридский «Реал» сыграет в Кубке Испании против клуба из Африки
Головин обещал «в любом случае» поддерживать Кокорина и Мамаева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь