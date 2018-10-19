Гол Глушакова помог «Спартаку» разгромить «Арсенал» в молодёжном первенстве

Хозяева открыли счёт уже на первой минуте — дебютным голом за молодёжную команду отметился полузащитник Денис Глушаков, который ранее был отстранён от работы с основным составом по решению главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Лишь на первой добавленной минуте к основному времени первого тайма «Спартак» удвоил своё преимущество благодаря голу Данилы Прошлякова. На 64-й минуте матча счёт до разгромного довёл Илья Мазуров, а спустя 10 минут окончательный результат матча зафиксировал Кирилл Фольмер — 4:0.