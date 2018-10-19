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17:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Семью Кокорина раскритиковали за плач на ТВ и отказ от передачек

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий раскритиковал родственников футболиста Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Пятницкий рассказал, что близкие Павла Мамаева, который сидит в СИЗО, положили ему деньги на лицевой счет и передали необходимые вещи.

А Кокорину ничего не передали, и счет никто не пополнил. Вот это цена всем дружественным песням, которые поют друзья и сторонники Кокориных в Интернете Но даже передачу передать — у него что, родственников нет? Родственники ходят на телевидение, плачут, а сыну элементарные личные вещи передать, положить 5−10 тысяч на лицевой счет — это же, наверное, сделать надо? У Мамаева папа сам по жизни поплавал, поэтому сразу понял, что надо сделать.
Павел Пятницкий

19 октября Мосгорсуд отказался освобождать Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева из СИЗО. Они пробудут там до 8 декабря. Выступая перед судом, футболист «Зенита» не смог сдержать слез. Мать Кокорина предлагала внести за арестованного сына залог в размере 10 миллионов рублей.

8 октября братья Кокорины и Мамаев в компании друзей устроили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, после чего направились в одну из столичных кофеен. Там у футболистов возник конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Его также избили. Еще одним пострадавшим стал генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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