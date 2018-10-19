Семью Кокорина раскритиковали за плач на ТВ и отказ от передачек

А Кокорину ничего не передали, и счет никто не пополнил. Вот это цена всем дружественным песням, которые поют друзья и сторонники Кокориных в Интернете Но даже передачу передать — у него что, родственников нет? Родственники ходят на телевидение, плачут, а сыну элементарные личные вещи передать, положить 5−10 тысяч на лицевой счет — это же, наверное, сделать надо? У Мамаева папа сам по жизни поплавал, поэтому сразу понял, что надо сделать.

Павел Пятницкий