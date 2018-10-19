Семью Кокорина раскритиковали за плач на ТВ и отказ от передачек
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий раскритиковал родственников футболиста Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий раскритиковал родственников футболиста Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.
Пятницкий рассказал, что близкие Павла Мамаева, который сидит в СИЗО, положили ему деньги на лицевой счет и передали необходимые вещи.
А Кокорину ничего не передали, и счет никто не пополнил. Вот это цена всем дружественным песням, которые поют друзья и сторонники Кокориных в Интернете Но даже передачу передать — у него что, родственников нет? Родственники ходят на телевидение, плачут, а сыну элементарные личные вещи передать, положить 5−10 тысяч на лицевой счет — это же, наверное, сделать надо? У Мамаева папа сам по жизни поплавал, поэтому сразу понял, что надо сделать.
19 октября Мосгорсуд отказался освобождать Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева из СИЗО. Они пробудут там до 8 декабря. Выступая перед судом, футболист «Зенита» не смог сдержать слез. Мать Кокорина предлагала внести за арестованного сына залог в размере 10 миллионов рублей.
8 октября братья Кокорины и Мамаев в компании друзей устроили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, после чего направились в одну из столичных кофеен. Там у футболистов возник конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Его также избили. Еще одним пострадавшим стал генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».