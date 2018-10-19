«Анжи» и ЦСКА определились со стартовыми составами на матч РПЛ
Махачкалинский «Анжи» и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 11-го тура Российской
Махачкалинский «Анжи» и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 11-го тура Российской
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Глебов, Долгов, Понсе.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Ефремов, Ахметов, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.
Матч состоится в 18.00 по московскому времени.