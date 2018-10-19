Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Десна
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Анжи0
ЦСКА1
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Алавес
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
26Россия победила Турцию
17:51 (мск), источник: Газета.Ру

«Анжи» и ЦСКА определились со стартовыми составами на матч РПЛ

Махачкалинский «Анжи» и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Глебов, Долгов, Понсе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Ефремов, Ахметов, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Матч состоится в 18.00 по московскому времени.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анже
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Путин возмутился санкциями, которые ввела Япония против России
Стрелка из Керчи не будут хоронить рядом с его жертвами
10 миллионов за свободу: Кокориных и Мамаева не отпустили домой
Прохоркин: Олимпиада-2018 была ненастоящая. Что себе врать?
Мексиканец признан лучшим боксером современности
Касаткина вышла в финал «ВТБ Кубка Кремля» по теннису
На здании в Москве появился рисунок боя Хабиба и Конора
Неймар хочет получить от «Барселоны» 28,6 млн евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь