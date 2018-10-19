«Локомотив» — «Ростов»: стали известны составы команд
«Локомотив» и «Ростов» объявили свои составы на матч 11-го тура Российской
«Локомотив» и «Ростов» объявили свои составы на матч 11-го тура Российской
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Идову, Маргасов, Михалик, Лысов, Лапшов, Тарасов, Жемалетдинов, Куликов, Тугарев.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Йонссон Салетрос, Сигурдарсон.
Запасные: Песьяков, Логашов, Калачёв, Щадин, Зуев, Майер, Хаджикадунич, Шомуродов, Кьяртанссон.
Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится сегодня, 19 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнётся в 20:30 мск.