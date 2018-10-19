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20:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Ростов»: стали известны составы команд

«Локомотив» и «Ростов» объявили свои составы на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Хёведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Идову, Маргасов, Михалик, Лысов, Лапшов, Тарасов, Жемалетдинов, Куликов, Тугарев.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Йонссон Салетрос, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Логашов, Калачёв, Щадин, Зуев, Майер, Хаджикадунич, Шомуродов, Кьяртанссон.

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится сегодня, 19 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнётся в 20:30 мск.

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