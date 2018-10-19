ЦСКА потренировался перед «Ромой». И снова обошёл «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

«Анжи»: девять сзади

Даже без двух матёрых разрушителей (Белоруков отхватил дисквалификацию в позапрошлом туре, а заменявший его в Грозном Рабиу — в прошлом) «Анжи» сделал упор на оборону. Всем своим видом хозяева дали понять: раз уж вышли на поле, презрев финансовые трудности, то главное — не пропустить. Остальное — вторично.

На картинке схему Адиева можно было интерпретировать как угодно, но фактически южане держали оборону вдевятером: пять защитников, три опорника и вратарь. Чужие ворота их поначалу совершенно не интересовали. За первую треть матча парни в зелёном только раз приблизились к чужим воротам и ни разу не пробили по воротам. Не случись «армейского» гола, они, наверное, так и просидели бы весь тайм в защите. При счёте 0:1 такая пассивность выглядела бы странно.

Пропущенный мяч вынудил аутсайдера перестроиться, и ещё до перерыва он дважды побеспокоил заслуженного мастера спорта Акинфеева. Впрочем, ни стандарт Савичева, ни удар с игры Долгова капитана ЦСКА не застал врасплох.

Гончаренко прикинул «римский» вариант

Расстановка ЦСКА от схемы соперника, при всей статичной схожести, отличалась кардинально. Если «Анжи» играл в пять защитников, то москвичи — в три. Причём в таком сочетании — с Набабкиным, Бекао и Магнуссоном в центре — всего второй раз в сезоне (первый был против «Урала» — 4:0). Исландский защитник больше месяца не играл в РПЛ и вернулся в основу во многом благодаря дисквалификации коллеги Чернова.

Смешно — и неудобно по отношению к итальянцам — сравнивать «Анжи» с «Ромой». Но возврат ЦСКА к игре в три центральных прозрачно намекает на то, что примерно так — структурно — красно-синие сыграют в Риме. Команде после двухнедельной паузы следовало восстановить функциональность этой модели, и статус соперника тут играл второстепенную роль.

Набабкин своевременно включился

Над Кириллом Набабкиным принято иронизировать, и иной раз он действительно даёт повод для этого — своеобразными шутками и такой же нестандартной техникой работы с мячом. Пожалуй, в этом составе ЦСКА он самый недооценённый болельщиками персонаж. И совершенно напрасно. Более исполнительного и тактически разностороннего футболиста в команде ещё поискать — поэтому он играл у Слуцкого и продолжает играть у Гончаренко.

В этом сезоне Набабкин демонстрирует прямо-таки чудеса универсализма. И левого защитника играет, и центрального, и опорника. Случись что с Марио — справа выйдет и не напорет. И везде — полезен. В Каспийске заслужил звание скрытого героя.

Примерно полчаса Гончаренко хватило, чтобы сообразить: против такого «Анжи» держать трёх человек глубоко в защите бессмысленно. После того как со скамейки прилетел соответствующий приказ, Магнуссон стал подниматься выше, выдавливая противника на его половину. А ключевой перехват в первом тайме совершил Набабкин. Мало того, протащил мяч и вложил в ноги Дзагоеву. Влашич не позволил трудам стоппера-ветерана пропасть даром, открыв счёт.

Бекао впервые пропустит игру ЦСКА

При том тотальном превосходстве, которое вице-чемпион имел до перерыва, получать предупреждение ему было особенно досадно. А предупреждение «дисквалификационное» — вдвойне, если не втройне! Ни одного матча, ни в РПЛ, ни в ЛЧ, ни даже в Кубке, ещё не пропустил Бекао в новом клубе — теперь пропустит. Хабиб Нурмагомедов на трибуне, наверное, оценил по достоинству захват и бросок «армейского» бразильца. Судья Казарцев отметил его предупреждением. Против «Краснодара» Родриго не сыграет. С другой стороны, надо же и ему иногда отдыхать — тоже живой человек, не машина.

Чалов забил 12-й гол в сезоне