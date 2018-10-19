ЦСКА потренировался перед «Ромой». И снова обошёл «Спартак»
«Армейцы» обошли «Спартак» в таблице. Минимум на пару суток.
«Армейцы» обошли «Спартак» в таблице. Минимум на пару суток.
Даже без двух матёрых разрушителей (Белоруков отхватил дисквалификацию в позапрошлом туре, а заменявший его в Грозном Рабиу — в прошлом) «Анжи» сделал упор на оборону. Всем своим видом хозяева дали понять: раз уж вышли на поле, презрев финансовые трудности, то главное — не пропустить. Остальное — вторично.
На картинке схему Адиева можно было интерпретировать как угодно, но фактически южане держали оборону вдевятером: пять защитников, три опорника и вратарь. Чужие ворота их поначалу совершенно не интересовали. За первую треть матча парни в зелёном только раз приблизились к чужим воротам и ни разу не пробили по воротам. Не случись «армейского» гола, они, наверное, так и просидели бы весь тайм в защите. При счёте 0:1 такая пассивность выглядела бы странно.
Пропущенный мяч вынудил аутсайдера перестроиться, и ещё до перерыва он дважды побеспокоил заслуженного мастера спорта Акинфеева. Впрочем, ни стандарт Савичева, ни удар с игры Долгова капитана ЦСКА не застал врасплох.
Расстановка ЦСКА от схемы соперника, при всей статичной схожести, отличалась кардинально. Если «Анжи» играл в пять защитников, то москвичи — в три. Причём в таком сочетании — с Набабкиным, Бекао и Магнуссоном в центре — всего второй раз в сезоне (первый был против «Урала» — 4:0). Исландский защитник больше месяца не играл в РПЛ и вернулся в основу во многом благодаря дисквалификации коллеги Чернова.
Смешно — и неудобно по отношению к итальянцам — сравнивать «Анжи» с «Ромой». Но возврат ЦСКА к игре в три центральных прозрачно намекает на то, что примерно так — структурно —
Над Кириллом Набабкиным принято иронизировать, и иной раз он действительно даёт повод для этого — своеобразными шутками и такой же нестандартной техникой работы с мячом. Пожалуй, в этом составе ЦСКА он самый недооценённый болельщиками персонаж. И совершенно напрасно. Более исполнительного и тактически разностороннего футболиста в команде ещё поискать — поэтому он играл у Слуцкого и продолжает играть у Гончаренко.
В этом сезоне Набабкин демонстрирует
Примерно полчаса Гончаренко хватило, чтобы сообразить: против такого «Анжи» держать трёх человек глубоко в защите бессмысленно. После того как со скамейки прилетел соответствующий приказ, Магнуссон стал подниматься выше, выдавливая противника на его половину. А ключевой перехват в первом тайме совершил Набабкин. Мало того, протащил мяч и вложил в ноги Дзагоеву. Влашич не позволил трудам
При том тотальном превосходстве, которое
Максимально заряжен был на гол Чалов. За свои 73 минуты в игре Фёдор в одиночку нанёс больше ударов, чем весь «Анжи», вместе взятый (7 против 5). Лучший снайпер чемпионата угрожал цели при каждом удобном и не очень случае и, когда казалось, что уже не добьется своего, был вознаграждён за рвение